Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines ngày giờ nào tại FIFA ASEAN Cup: Phải thắng trước khi đại chiến Thái Lan

Đối thủ khó chịu

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 26.9, đây cũng là trận đấu đầu tiên của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup năm nay. So về thực lực, đội tuyển Việt Nam luôn được đánh giá cao hơn Philippines. Nhưng trong những năm gần đây, các trận đấu với đối thủ này chưa bao giờ diễn ra với thế trận dễ dàng đối với chúng ta.

Việt Nam gặp Philippines ngày 26.9

Philippines (áo xanh) là đối thủ khó chịu với các đội tuyển Việt Nam Ảnh: Nhật Thịnh

Đáng nhớ nhất là trận đấu tại vòng bảng ASEAN Cup 2024, trên sân của Philippines. Khi đó, Philippines ghi bàn mở tỷ số trước. Phải đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Doãn Ngọc Tân mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 đầy may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Nếu không bàn gỡ hòa ấy, tinh thần của đội tuyển Việt Nam rất có khả năng bị ảnh hưởng cực lớn, chúng ta chưa chắc vượt qua được vòng bảng, trước khi thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Còn ở cấp độ U.23, đội tuyển U.23 Việt Nam gặp U.23 Philippines 2 lần chỉ trong vòng chưa đến 1 năm qua, ở bán kết SEA Games 33 diễn ra cuối năm 2025 tại Thái Lan và tại vòng bảng nội dung bóng đá nam Asiad 20 đang diễn ra ở Nhật Bản. Cả 2 lần U.23 Việt Nam đều giành chiến thắng 2-0, nhưng các bàn thắng đều đến khá muộn.

Đi tìm ưu, nhược điểm của đối thủ

Điều này phản ánh các cầu thủ Việt Nam thường gặp khó khăn với lối chơi thiên về thể lực của cầu thủ Philippines. Những gương mặt đáng chú ý nhất ở đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup, có liên quan đến những trận gặp Philippines kể trên là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Trung vệ Việt Anh chuẩn bị tái ngộ cố nhân ở đội tuyển Philippines tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Việt Anh là cầu thủ phá bóng không tốt ở trận đấu thuộc vòng bảng ASEAN Cup 2024, đưa bóng đến ngay vị trí của Gayoso trước khu vực cấm địa, trước khi Gayoso sút bóng ghi bàn cho Philippines ở phút 68. Việt Anh nhiều khả năng sẽ là nhân vật thay vị trí của Thành Chung trong những ngày tới, chỉ huy hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế, anh càng phải thận trọng, tỉnh táo hơn nữa trước hàng tấn công mạnh mẽ và cao lớn của đối thủ. Việt Anh sẽ sớm tái ngộ Gayoso, tiền đạo cũng sẽ có mặt tại FIFA ASEAN Cup.

Trong khi đó, Đình Bắc dù là chân sút tốt nhất của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33, nhưng anh không thể ghi bàn vào lưới U.23 Philippines trong trận bán kết nội dung bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á hồi cuối năm ngoái. Đình Bắc tiếp tục là chân sút quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Lần này, giới bóng đá và người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng anh có màn thể hiện tốt hơn trước hệ thống phòng ngự kiên cố của Philippines.

Cũng hy vọng rằng, qua những lần chạm trán với các đại diện Philippines gần nhất, HLV Kim Sang-sik đã tìm ra công thức chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ ưu tiên các tình huống phối hợp nhỏ, kiểm soát bóng để làm giãn hàng phòng ngự của đối phương. Điểm yếu của các hậu vệ Philippines đó là họ xoay xở khá chậm, khâu kết dính giữa các vị trí cũng không cao. Do đó, đội tuyển Việt Nam càng kiểm soát bóng tốt, "đan" bóng ngắn nhiều, đối thủ càng dễ lộ ra sự sơ hở.

Chúng ta cần chiến thắng trước Philippines, không chỉ vì 3 điểm, mà còn tạo đà tinh thần tốt trước khi có trận quyết đấu với Thái Lan sau đó 3 ngày. Chuẩn bị kỹ về mặt thể lực, áp dụng lối chơi hợp lý, đó sẽ là tiền đề quan trọng để đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ này.



