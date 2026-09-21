Lịch thi đấu đầy đủ, chi tiết 2 hạng FIFA ASEAN Cup có Việt Nam: Khung giờ cực đẹp

Division 1: Việt Nam - Thái Lan là tâm điểm, Indonesia đối mặt thử thách lớn

Division 1 gồm 8 đội, chia thành 2 bảng và đều thi đấu ở Indonesia. Theo lịch thi đấu, các trận vòng bảng diễn ra từ ngày 25.9 đến 2.10. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan, trong khi bảng A quy tụ Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh.

Bảng A được chờ đợi bởi Indonesia, Malaysia và Singapore đều có khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Indonesia bước vào giải với lực lượng rất đáng chú ý. Do FIFA ASEAN Cup diễn ra trong FIFA Days, đội bóng của HLV John Herdman có điều kiện triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Malaysia cũng đến giải với diện mạo khác đáng kể, còn Singapore giữ được bộ khung tương đối ổn định. Trong khi đó, đội khách mời Bangladesh cũng được xem là ẩn số khó lường.

Lịch thi đấu đầy đủ bảng A FIFA ASEAN Cup 2026

Trận Indonesia - Singapore lúc 20 giờ ngày 25.9 vì thế là bài kiểm tra quan trọng cho đội chủ nhà. Một chiến thắng sẽ giúp Indonesia tạo đà trước cuộc đối đầu Malaysia, nhưng Singapore với sự ổn định về nhân sự hoàn toàn có thể gây khó khăn.

Sau đó 3 ngày, Indonesia - Malaysia lúc 19 giờ 30 ngày 28.9 mới thực sự là trận đấu đáng chú ý nhất bảng A. Nếu hai đội cùng có kết quả thuận lợi ở lượt đầu, màn so tài này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu.

Lượt cuối ngày 1.10 càng khiến bảng A khó đoán. Indonesia gặp Bangladesh, còn Malaysia đối đầu Singapore, đều vào lúc 19 giờ 30. Nếu khoảng cách điểm số chưa được tạo ra sau hai lượt đầu, cuộc đua ngôi đầu có thể được quyết định ở đúng lượt đấu cuối cùng.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) đặt mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở bảng B, đội tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình bằng cuộc đối đầu Philippines lúc 19 giờ 30 ngày 26.9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia). Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik cần đặc biệt chú ý. Philippines sở hữu đội hình giàu tính quốc tế, với phần lớn tuyển thủ đang thi đấu hoặc được đào tạo ở nước ngoài. Vì vậy, dù Việt Nam được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm tại khu vực, trận mở màn vẫn đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Ở trận còn lại, Thái Lan gặp Pakistan lúc 16 giờ. "Voi chiến" được kỳ vọng sẽ hướng tới 3 điểm nhờ lực lượng đáng chú ý, trong đó có sự trở lại của Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat.

Lịch thi đấu bảng B có Việt Nam

Kết quả lượt trận đầu tiên sẽ rất quan trọng bởi Việt Nam và Thái Lan sẽ trực tiếp đối đầu lúc 19 giờ 30 ngày 29.9. Đây chính là trận cầu được chờ đợi nhất bảng B khi 2 đội vừa đụng độ nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026 và lần này tiếp tục gặp nhau trong một giải đấu có tính chất quốc tế.

Ở lượt đấu cuối, diễn ra lúc 16 giờ ngày 2.10, Việt Nam gặp Pakistan, trong khi Thái Lan chạm trán Philippines. Trên lý thuyết, Pakistan là đối thủ mà Việt Nam có thể hướng đến 3 điểm. Tuy nhiên, nếu cuộc đua ngôi đầu chưa được định đoạt sau trận Việt Nam - Thái Lan, áp lực ở lượt cuối sẽ rất lớn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần duy trì sự tập trung và tránh để một cú sẩy chân phá hỏng lợi thế đã tạo dựng.

Trong khi đó, Thái Lan - Philippines cũng là trận đấu đáng chú ý bởi Philippines sở hữu đội hình có tính cạnh tranh cao. Kết quả trận này có thể tác động trực tiếp đến vị trí chung cuộc của bảng B.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) vẫn là một trong những đội được đánh giá cao nhất FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Division 2: Cuộc đua của 6 đội, chung kết ngày 3.10

Division 2 gồm 6 đội, chia thành 2 bảng và thi đấu tại Hồng Kông (Trung Quốc). Ở bảng A, Hồng Kông, Lào và Brunei sẽ cạnh tranh ngôi đầu, với trận Hồng Kông gặp Lào ngày 27.9 có thể tạo bước ngoặt.

Trong khi đó, bảng B đáng chú ý hơn với Campuchia và Myanmar. Myanmar gặp Timor Leste lúc 19 giờ ngày 24.9, trước khi chạm trán Campuchia lúc 17 giờ ngày 27.9. Đây là trận đấu được chờ đợi nhất bảng B, bởi kết quả có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua giành vé vào chung kết. Lượt cuối ngày 30.9, Timor Leste gặp Campuchia, trong khi Myanmar có thể phải chờ kết quả trận này để biết cơ hội đi tiếp.

Lịch thi đấu Division 2

Hai đội đứng đầu bảng sẽ gặp nhau ở chung kết Division 2 lúc 17 giờ ngày 3.10. So với Division 1, sự chú ý dành cho Division 2 đương nhiên thấp hơn, nhưng giải đấu vẫn mang ý nghĩa quan trọng với các đội tuyển đang tìm kiếm cơ hội nâng cao thứ hạng và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.