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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Thông điệp đặc biệt của Messi trước trận đấu chia tay sự nghiệp, CĐV bùi ngùi

    Giang Lao
    Giang Lao
    Messi vừa đăng một đoạn video ngắn trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, cho thấy anh đang sửa soạn một cách cẩn thận trang phục thi đấu ở 'điệu nhảy cuối cùng' trong màu áo đội tuyển Argentina vào ngày 6.10 tới đây.

    Người hâm mộ vẫn chưa tin vào sự thật Messi sắp từ giã đội tuyển Argentina

    Đoạn video ngắn Messi đăng tải ngày 22.9, nhanh chóng thu hút hơn 4,5 triệu lượt người xem và hơn 97,6 ngàn lượt người bình luận. Anh viết dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Trận đấu cuối cùng. Chiếc áo dành cho cả cuộc đời. Thêm một trận đấu nữa, chiếc áo thi đấu đã gắn bó trọn cả cuộc đời", kèm theo biểu tượng hình trái tim.

    Thông điệp đặc biệt của Messi trước trận đấu chia tay sự nghiệp, CĐV bùi ngùi- Ảnh 1.

    Thông điệp của Messi trước trận đấu chia tay sự nghiệp, khiến người hâm mộ khắp thế giới ngậm ngùi

    Ảnh: Chụp màn hình từ video leomessi/Instagram

    Trong phần bình luận dưới đoạn video do Messi đăng tải, những người bạn thân như Neymar, Marco Verratti đều gửi các biểu tượng yêu thương và chia sẻ với danh thủ 39 tuổi người Argentina, trước những cảm xúc của ngày chia tay sự nghiệp quốc tế đang đến gần. 

    Với những người hâm mộ Messi, cho đến nay nhiều người vẫn chưa tin vào sự thật này, rằng ngày được ngắm nhìn thần tượng của mình thi đấu trong màu áo đội tuyển Argentina sẽ không còn bao lâu nữa, và cũng chỉ còn "một điệu nhảy cuối cùng" vào ngày 6.10 tới đây.

    Messi đã viết một bức thư tay đầy tâm huyết, tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Argentina vào ngày 31.8 vừa qua. Danh thủ này chia tay trong vinh quang, sau khi khép lại kỳ World Cup 2026 với trận chung kết thua đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 vào ngày 20.7. 

    "Sự kiện chia tay sự nghiệp của Messi, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên kéo dài 21 năm, tạo nên những cột mốc lịch sử quan trọng nhất cho bóng đá Argentina", tờ La Nacion (Argentina) bày tỏ.

    Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã quyết định vinh danh Messi bằng trận đấu chia tay sự nghiệp trên sân Monumental huyền thoại vào ngày 6.10, với trận gặp đại diện từ châu Phi, đội tuyển Benin.

    Chuẩn bị cho trận đấu này, Messi sẽ có vinh dự được mặc bộ trang phục đặc biệt của đội tuyển Argentina, theo mẫu áo mới nhất, và một điểm nhấn chưa từng có: số 10 trên lưng áo đấu của anh được mạ vàng, chứng minh cho những kỳ tích mà anh đã cống hiến và để lại trên sân cỏ trong màu áo của Albiceleste suốt 21 năm nay.

    Messi hiện là cầu thủ khoác áo đội tuyển Argentina nhiều nhất trong lịch sử, với 207 lần và cũng là người ghi bàn nhiều nhất, 125 bàn. Anh cũng là cầu thủ thứ 3 trong suốt chiều dài lịch sử của đội tuyển Argentina, vô địch World Cup (năm 2022) khi đang là đội trưởng, sau các huyền thoại Daniel Passarella năm 1978 và Diego Maradona năm 1986.

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