Hai sao châu Âu chưa xuất hiện, Indonesia vội vã điều chỉnh đội hình dự FIFA ASEAN Cup

Indonesia liên tục biến động lực lượng, HLV Herdman ví như đua F1

Đội tuyển Indonesia đã chính thức loại 2 cầu thủ chủ chốt gồm Dony Tri Pamungkas và Yakob Sayuri, lần lượt với một người không đủ thể lực, còn người kia bị bệnh khi đến tập trung ngày 21.9. Hậu vệ Shayne Pattynama và tiền đạo Rizky Eka Pratama là những người thế chỗ.

HLV John Herdman vừa điều chỉnh đội hình 23 cầu thủ Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tuy nhiên, điều HLV Herdman lo nhất hiện nay là 2 ngôi sao còn lại từ châu Âu gồm Calvin Verdonk và Dean James vẫn chưa xuất hiện tập trung cùng toàn đội tính đến sáng 23.9, theo CNN Indonesia.

Cả 2 cầu thủ này được cho là sẽ tập trung muộn, vì bận thi đấu cho các CLB lần lượt là Lille (Pháp) và Go Ahead Eagles (Hà Lan). Tuy nhiên, ở các trận cuối tuần qua chỉ có Dean James thi đấu, còn Calvin Verdonk ngồi dự bị suốt trận.

Tương tự như Calvin Verdonk và Dean James, số cầu thủ khác của đội tuyển Indonesia thi đấu cho các CLB châu Âu chậm nhất vào ngày 22.9 đều đã đến tập trung. Vì vậy, sự vắng mặt của 2 cầu thủ này cho đến nay được xem là sự bất thường. Việc họ đến muộn cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chuẩn bị của HLV Herdman.

Chia sẻ với báo chí Indonesia ngày 22.9 sau buổi tập, HLV Herdman giải thích: "Thành phần đội tuyển Indonesia dự FIFA ASEAN Cup khác nhiều so với giải khu vực hồi tháng 7 và 8. Đội hình này chỉ còn khoảng 5 cầu thủ được triệu tập lần trước. Vì vậy, đây là đội gần như hoàn toàn mới. Sự khác biệt về chất lượng cầu thủ, có nghĩa là phong cách tiếp cận của đội cũng phải được điều chỉnh. Tuy nhiên, với thời gian cực ngắn, nó giống như cuộc đua F1, chúng tôi phải hoàn chỉnh đội hình thi đấu một cách nhanh nhất".

HLV Herdman cũng đánh giá, nếu như Indonesia triệu tập được những cầu thủ tốt nhất hiện có, bao gồm các cầu thủ nhập tịch, thì các đối thủ hứa hẹn cạnh tranh ngôi vô địch như đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cũng có đội hình mạnh nhất.

Như đội tuyển Việt Nam có Xuân Son, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Đức, Tài Lộc, Hoàng Hên, Lê Giang Patrik từ giải khu vực ASEAN Cup, bổ sung thêm Cao Pendant Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Adou Minh.

Về phía đội tuyển Thái Lan, những cái tên như Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree, Sarach Yooyen, Manuel Bihr, Kakana Khamyok vẫn là trụ cột từ giải ASEAN Cup. "Voi chiến" cũng bổ sung những tên tuổi như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, hay Jude Soonsup-Bell, Supachai Chaided.

"Nỗi khổ" có 2 thủ môn quá xuất sắc

Trong thành phần đội tuyển Indonesia dự FIFA ASEAN Cup, vị trí đau đầu nhất với HLV Herdman chính việc lựa chọn ai sẽ là thủ môn số 1, do có đến 2 người gác đền quá xuất sắc. Đó là thủ môn Maarten Paes (của CLB Ajax) và Emil Audero (Rayo Vallecano). Trong khi người còn lại là Nadeo Argawinata (bắt chính ở ASEAN Cup) chỉ đóng vai trò dự bị.

Paes trước đây thường bắt chính ở đội tuyển Indonesia. Nhưng gần đây Audero thi đấu cực hay khi chuyển đến CLB Rayo Vallecano ở giải La Liga (Tây Ban Nha), đối mặt với các đối thủ hàng đầu như Real Madrid, Espanyol và Osasuna.

"Việc lựa chọn ai bắt chính sẽ là cơn đau đầu cho HLV Herdman, có thể nhà cầm quân này phải chờ đến giờ chót mới có thể ra quyết định, vì cả 2 thủ môn này đều có sức cạnh tranh ngang nhau", CNN Indonesia cho biết.

Đội tuyển Indonesia sẽ ra quân ở bảng A FIFA ASEAN Cup với trận gặp Singapore ngày 25.9. Sau đó gặp Malaysia ngày 28.9, và trận cuối vòng bảng gặp Bangladesh ngày 1.10.