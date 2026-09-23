Đội tuyển Việt Nam được ‘cưng chiều’ hết nấc tại Indonesia, FIFA ASEAN Cup chính thức khởi động

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 23.9, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển sang Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup.



Tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta), đội tuyển được nước chủ nhà đón tiếp chu đáo và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy riêng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đội tuyển tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Bandung, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng.



BTC phất cờ Việt Nam chào đón đội tuyển. Xuân Mạnh tươi như hoa Ảnh: Ngọc Linh

Xuân Son được đón tiếp nồng ấm Ảnh: Ngọc Linh

Hoàng Đức tại khách sạn ở Bandung

Sau vài tiếng di chuyển, đội có mặt ở Bandung và một lần nữa được đón tiếp nồng nhiệt ở khách sạn, nơi BTC bố trí chỗ ăn ở cho đội.

Ngày mai 24.9, đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại Indonesia. Hiện tại, HLV Kim đã có kế hoạch cho đội. So với các đối thủ khác ở bảng B, đội tuyển Việt Nam đang có những ưu thế gì?

Thông số của các hàng tiền đạo ở bảng B

Nếu so sánh tính hiệu quả của các hàng tiền đạo sẽ hiện diện trong bảng B nhóm Division 1 tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu những tỷ lệ rất đáng chú ý.



Các đội thuộc bảng B nhóm Divison 1 (hạng nhất) gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong số này, đội tuyển Pakistan đăng ký đến 7 tiền đạo. Nhưng cả 7 người này mới ghi được tổng cộng… 9 bàn thắng (bình quân 1,28 bàn thắng/người). Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đội tuyển Pakistan, có tên trong danh sách chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup là lão tướng Kaleemullah Khan, với chỉ 4 bàn thắng. Chân sút này hiện cũng đang thất nghiệp, chưa tìm được CLB thi đấu ở mùa giải 2026-2027.

Teerasak Poeiphimai (14) là tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng nhất của Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Philippines đăng ký 4 tiền đạo, gồm Jarvey Gayoso (29 tuổi, cao 1,85 m), Bjorn Martin Kristensen (24 tuổi, 1,83 m, sinh ở Na Uy), Sebastian Rasmussen (24 tuổi, 1,92 m, sinh ở Đan Mạch) và Andre Leiold (25 tuổi, 1,81 m, sinh ở Đức). 4 tiền đạo này đã ghi tổng cộng 29 bàn thắng (bình quân 7,25 bàn/người).

Về phía đội tuyển Thái Lan, họ đăng ký 3 tiền đạo dự FIFA ASEAN Cup, gồm Supachai Chaided (28 tuổi, 1,85 m), Teerasal Poeiphimai (24 tuổi, 1,80 m) và Jude Soonsup-Bell (22 tuổi, 1,86 m, sinh ở Anh). 3 cầu thủ này đã ghi tổng cộng 21 bàn thắng (bình quân 7 bàn/người).

Còn đội tuyển Việt Nam đăng ký 5 tiền đạo, gồm Nguyễn Đình Bắc (22 tuổi, 1,80 m, Nguyễn Xuân Son (29 tuổi, 1,86 m, sinh ở Brazil), Nguyễn Tài Lộc (32 tuổi, 1,88 m, sinh ở Brazil), Phạm Gia Hưng (26 tuổi, 1,81 m) và Williams Minh Hoàng (19 tuổi, 1,90 m, sinh tại Anh). Tổng cộng, 5 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã ghi được 24 bàn thắng (bình quân 4,8 bàn/trận). Trong số này, Tài Lộc, Gia Hưng và Williams Minh Hoàng chưa ghi bàn nào cho đội tuyển quốc gia.

Tỷ lệ đáng gờm

Tính bình quân số bàn thắng chia theo đầu người, các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam xếp dưới so với Philippines và Thái Lan. Nhưng nếu xét tỷ lệ bàn thắng chia theo số trận đấu, các tiền đạo đội tuyển Việt Nam dẫn đầu. 5 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam ghi tổng cộng 24 bàn thắng qua tổng cộng 53 trận, bình quân 0,45 bàn/trận.

Xuân Son (12) và Đình Bắc là những tiền đạo rất hiệu quả của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

4 tiền đạo của Philippines ghi được 29 bàn thắng qua 76 trận, bình quân 0,38 bàn/trận. 3 tiền đạo của Thái Lan ghi tổng cộng 21 bàn thắng qua 85 trận, bình quân chưa đến 0,25 bàn/trận. Còn 7 tiền đạo của Pakistan ghi được tổng cộng 9 bàn thắng qua 66 trận, bình quân chưa đến 0,14 bàn/trận.

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam có 1 chân sút cực kỳ hiệu quả là Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ gốc Brazil ghi 16 bàn qua… 17 trận, bình quân gần 1 bàn/trận (chính xác là 0,94 bàn/trận). Tỷ lệ này cao hơn các tiền đạo hàng đầu của các đội còn lại ở bảng.

Tay săn bàn số 1 của Philippines hiện nay là Bjorn Martin Kristensen có 13 bàn qua 17 trận, bình quân hơn 0,76 bàn/trận. Tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất của Thái Lan là Teerasak Poeiphimai ghi 11 bàn qua 33 trận, bình quân 0,33 bàn/trận. Còn Kaleemullah Khan (Pakista) ghi được 4 bàn thắng qua 27 trận, bình quân gần 0,15 bàn/trận.