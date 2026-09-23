Cao Pendant Quang Vinh trả lời FIFA: 'Đội tuyển Việt Nam sẽ làm mọi thứ để vô địch'

Trả lời phỏng vấn, Cao Pendant Quang Vinh không giấu được sự phấn khích khi lần đầu góp mặt ở một giải đấu do FIFA tổ chức. Anh nói: "Tôi rất hào hứng về giải đấu này. Đây là một giải đấu mới, lần đầu tiên được tổ chức. Vì vậy, tôi hy vọng giải đấu sẽ diễn ra thật tốt đẹp và nhận được nhiều sự cổ vũ".

Hậu vệ này cũng xác nhận đây là lần đầu tiên anh thi đấu ở một giải vô địch Đông Nam Á, cũng như lần đầu ra sân tại sân Si Jalak Harupat (Bandung). Khi được hỏi lại về cảm nhận trước thềm giải đấu, Cao Pendant Quang Vinh nhấn mạnh thêm: "Đây là một giải đấu mới, lần đầu tiên xuất hiện. Chúng tôi rất hào hứng được tham dự giải đấu mới này. Giải đấu được tổ chức bởi FIFA, nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và có thật nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ của tất cả các quốc gia".

Cao Pendant Quang Vinh là hậu vệ trái số 1 của đội tuyển Việt Nam ở giải lần này ẢNH: NGỌC LINH

Đáng chú ý, dù đây là lần đầu dự giải, Cao Pendant Quang Vinh và các đồng đội đang mang trên vai áp lực của nhà đương kim vô địch, sau khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở ASEAN Cup 2026. Nói về điều này, anh khẳng định: "Kỳ vọng của chúng tôi luôn là giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng, vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chức vô địch".

Ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với đại kình địch Thái Lan và Pakistan đội bóng bên ngoài ngoài khu vực. Đánh giá về bảng đấu này, Cao Pendant Quang Vinh thừa nhận đây sẽ là thử thách không nhỏ: "Đó là một bảng đấu khó khăn. Họ có những cầu thủ giỏi. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra, và chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình để giành vị trí nhất bảng đấu này".

Với những chia sẻ đầy quyết tâm ngay khi vừa nhập cảnh, Cao Pendant Quang Vinh cùng đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á, bắt đầu từ việc vượt qua vòng bảng có sự hiện diện của Thái Lan và Pakistan.



