Thừa và thiếu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup

Khác với ASEAN Cup 2026 khi HLV Kim Sang-sik triệu tập được các cầu thủ đang có phong độ tốt nhất, tại FIFA ASEAN Cup đầu tiên này, đội tuyển Việt Nam bị sứt mẻ khá nhiều.

Đầu tiên là một loạt các cầu thủ trụ cột bị chấn thương, như Văn Vĩ, Duy Mạnh, Hoàng Đức, Tài Lộc…, trong đó Văn Vĩ và Duy Mạnh không thể tham dự giải. Sau khi có danh sách tập trung, lại có thêm trung vệ Thành Chung và tiền vệ Quang Hải xin rút cũng vì chưa bình phục chấn thương do phải cày ải quá nhiều trong thời gian qua.

Với tình hình này, HLV Kim Sang-sik buộc phải tìm những cầu thủ khác để thay thế. Tuy nhiên, việc có quá nhiều cầu thủ trụ cột không thể đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam sang Indonesia cũng để lại khoảng trống đáng lo. Bởi việc này vô tình làm đội quân của HLV Kim Sang-sik có chỗ quá dư thừa, nhưng nhiều chỗ lại thiếu.

Những cái thiếu của đội tuyển Việt Nam

Cái thiếu đầu tiên là ở vị trí tiền vệ trung tâm. Sau khi Quang Hải rút lui, ông Kim bổ sung bằng Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TP.HCM. Dù từng lên tuyển trước đây nhưng rõ ràng Minh Khoa không thể một sớm một chiều khỏa lấp cái bóng quá lớn mà Quang Hải để lại. Hơn nữa, với chỉ 3 tiền vệ ở vị trí này là Hoàng Đức, Thành Long và Minh Khoa, trong đó Hoàng Đức vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương khi vẫn phải tập riêng trong buổi tập đầu tiên chiều qua (22.9), đội tuyển Việt Nam có nguy cơ rơi vào cảnh xáo trộn đội hình nếu một trong các tiền vệ này dính chấn thương hoặc thẻ phạt tại FIFA ASEAN Cup, điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thiếu vắng Quang Hải ảnh hưởng lớn đến hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Cái thiếu thứ hai đó là chiều cao ở hàng hậu vệ. Khác với những lần tập trung trước khi ông Kim Sang-sik luôn có trong tay các trung vệ cao trên 1,80 m, lần này ông chỉ còn Bùi Hoàng Việt Anh (1,86 m) đạt chuẩn về thể hình. Các cầu thủ còn lại đều chỉ từ 1,78 m trở xuống, điều này sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong các pha không chiến với các tiền đạo đối phương có thể hình vượt trội.

Cái thiếu thứ ba đó là thời gian tập trung cùng nhau. Do vướng bận quá nhiều giải đấu nên đội tuyển Việt Nam chỉ có một buổi tập luyện chính thức (22.9), sau đó phải lên đường sang Indonesia ngay ngày hôm sau (23.9). Như vậy đội tuyển Việt Nam cũng chỉ còn 2 ngày tập nữa ở Indonesia rồi bước vào trận khai mạc với Philippines (26.9). Dù thành phần cầu thủ đều là những gương mặt cũ, đã từng cùng ăn tập thường xuyên với nhau, nhưng với việc có thêm các cầu thủ mới như Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Adou Minh, Williams Minh Hoàng, đội tuyển Việt Nam sẽ khó có thể vận hành trơn tru nếu các cầu thủ mới này vào sân thi đấu.

Cạnh tranh quyết liệt ở hàng công

Dù có nhiều cái thiếu, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có chỗ dư thừa. Đầu tiên đó là vị trí trên hàng tấn công. Ngoài Đình Bắc đang có phong độ rất tốt, hàng công đội tuyển còn có 3 cầu thủ nhập tịch là Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc. Ngoài ra, các cầu thủ như Hai Long, Gia Hưng cũng sẵn sàng xung trận. Đã vậy, đội còn 2 cầu thủ trẻ Việt kiều lần đầu lên tuyển là Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng cũng chơi ở vị trí này. Đếm sơ, sẽ có ít nhất từ 8 cầu thủ cạnh tranh 3 vị trí chính thức trên hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup sắp tới, một cuộc cạnh tranh hết sức khốc liệt.

Hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh rất quyết liệt Ảnh: Minh Tú

Cái thừa thứ hai đến ở vị trí thủ môn. Có lẽ chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại dư thừa nhiều thủ môn giỏi như lúc này, đến nỗi 2 thủ môn có thể hình và phong độ cũng đang rất tốt là Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm đều bị loại để nhường chỗ cho Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Chưa biết việc loại hai thủ môn Việt kiều trên có ảnh hưởng gì nhiều đến đội tuyển Việt Nam ở giải đấu sắp tới hay không, nhưng nó cho thấy HLV kim Sang-sik đang có trong tay quá nhiều lựa chọn có thể thay thế bất cứ lúc nào.