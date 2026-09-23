Thầy Kim đặt niềm tin vào ngôi sao ở giải hạng nhất để thay Quang Hải

Ô NG K IM CẦN GÌ?

Ở V-League hiện tại, một số tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm vẫn còn đó, như Đức Chiến của CLB Ninh Bình hay Tuấn Anh của CLB Nam Định. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik lại đặt niềm tin vào một cái tên đang thi đấu ở giải hạng nhất: Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TP.HCM.

Minh Khoa (giữa) sở hữu khả năng đi bóng và dứt điểm ấn tượng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ông thầy người Hàn Quốc có cái lý riêng. Ở đội tuyển VN, Quang Hải chơi hay nhất khi đảm nhận vai trò tiền vệ tấn công, hoạt động gần vòng cấm địa. Một trong những điểm sáng tiêu biểu là tình huống anh xâm nhập vòng cấm, vô lê ghi bàn đẹp mắt ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Rajamangala của Thái Lan.

Quang Hải là "hung thần" của đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc Ảnh: Ngọc Linh

Vắng Quang Hải, đội tuyển VN sẽ thiếu đi một họng pháo bất ngờ nơi tuyến giữa. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik cần tìm một mẫu cầu thủ có khả năng tỏa sáng đột biến, mở ra cơ hội chiến thắng, thay vì chỉ đơn thuần lấp chỗ trống về mặt đội hình. Đức Chiến thiên về phòng ngự, còn Tuấn Anh thiên về điều tiết nhịp độ, đều không thực sự phù hợp với yêu cầu này. Trong khi đó, Thành Long hay Hoàng Đức cũng đang đảm nhận vai trò cầm nhịp trận đấu ở tuyến giữa, chứ không phải mẫu tiền vệ thích xâm nhập, tạo đột biến như Quang Hải.

Xét trên bình diện đó, Minh Khoa lại nổi lên như một phương án phù hợp, khi sở trường của anh nằm ở khả năng di chuyển không bóng, chọn thời điểm băng vào khoảng trống để dứt điểm, những phẩm chất khá tương đồng với Quang Hải. Đương nhiên, tiền vệ sinh năm 2000 chưa thể sánh với đàn anh về mặt đẳng cấp.

M INH K HOA CÓ GÌ?

Minh Khoa không phải gương mặt xa lạ với HLV Kim Sang-sik. Anh từng được triệu tập lên đội tuyển VN hồi tháng 6.2025. Ở thời điểm đó, tiền vệ này nhanh chóng ghi điểm với ban huấn luyện nhờ khả năng hoạt động rộng, di chuyển tích cực, sẵn sàng xâm nhập vòng cấm địa để dứt điểm. Nhờ vậy, anh được xếp đá chính trong trận đấu quan trọng gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil, thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Chỉ tiếc là ngay sau đó, Minh Khoa dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sự vắng mặt của anh cũng là một phần nguyên nhân khiến Becamex TP.HCM phải nhận vé xuống hạng ở mùa giải trước. Đến cuối mùa, Minh Khoa mới bắt đầu trở lại và có những màn trình diễn tích cực. Mới đây nhất, trong trận gặp CLB Thanh Hóa ở Cúp Quốc gia, anh chơi ấn tượng, góp công giúp Becamex TP.HCM giành chiến thắng, qua đó tiếp tục củng cố niềm tin nơi HLV Kim Sang-sik. Những điểm mạnh nhất của Minh Khoa vẫn còn, đó là khả năng xử lý trong phạm vi hẹp, di chuyển không bóng thông minh và ra quyết định quyết đoán. So với trước đây, anh còn cần cải thiện một chút về mặt thể lực, nhưng may mắn đây là vấn đề dễ khắc phục.

Chiều 22.9, ngay khi nhận tin được gọi bổ sung lên đội tuyển VN, Minh Khoa đã tức tốc di chuyển về TP.HCM, hủy luôn chuyến du lịch cùng vợ ở Phan Thiết. Anh bay ra Hà Nội ngay trong đêm để kịp hội quân cùng đồng đội. Sáng 23.9, Minh Khoa cùng toàn đội tuyển VN lên đường sang Indonesia.

Với những gì đã thể hiện, Minh Khoa có đủ phẩm chất để HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin. Ở một giải đấu có mật độ thi đấu dày như FIFA ASEAN Cup 2026, chắc chắn anh sẽ được trao cơ hội. Hy vọng tiền vệ này sẽ hòa nhập nhanh để khỏa lấp khoảng trống mà Quang Hải để lại.