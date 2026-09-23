Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia

Thể thaoBóng đá Việt NamHài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến IndonesiaĐồng Nguyên Khang- dongnguyenkhang@gmail.com 23/09/2026 15:09 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Chiều 23.9, khi đội tuyển Việt Nam đến sân bay Soekarno-Hatta (Jakarta, Indonesia), thủ thành Lê Giang Patrik và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc quên... lấy vali cá nhân. Lê Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son thảnh thơi đi mua cà phêẢNH: NGỌC LINHNhưng Lê Giang Patrik, Tài Lộc chợt nhận ra mình chưa lấy hành lý nên phải vào trong. 2 cầu thủ này cười phớ lớ khi bị "phát hiện"ẢNH: NGỌC LINHHLV Kim Sang-sik mặc chiếc áo thun trắng quen thuộc khi di chuyển ở sân bayẢNH: NGỌC LINHTiền đạo Nguyễn Đình Bắc rất tự tin. Anh vừa giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026ẢNH: NGỌC LINHViệt kiều Ngô Đăng Khoa hào hứng trước thử thách mới cùng đội tuyển Việt NamẢNH: NGỌC LINHCao Pendant Quang Vinh hạnh phúc khi trở lại đội tuyển Việt Nam. Ở ASEAN Cup 2026, anh không góp mặt vì cùng CLB Công an Hà Nội dự AFC Champions League. Anh thường xuyên trò chuyện cùng Williams Minh Hoàng để giúp tân binh này hòa nhập tốt hơnẢNH: NGỌC LINHLê Giang Patrik và Xuân Son vẫn thân thiết như thường lệẢNH: NGỌC LINHVõ Hoàng Minh Khoa chưa kịp nhận đồng phục của đội và phải mặc áo trắng khi di chuyển sang Indonesia từ TP.HCMẢNH: NGỌC LINHAnh tái ngộ cựu HLV trưởng CLB Becamex TP.HCM Nguyễn Công Mạnh, giờ là trợ lý đắc lực của HLV Kim Sang-sikẢNH: NGỌC LINHĐội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục FIFA ASEAN Cup 2206ẢNH: NGỌC LINH Tin liên quan Đội tuyển Việt Nam tái ngộ Trưởng đoàn Trần Anh Tú và Minh Khoa ở Indonesia: Bắt đầu chinh phục FIFA ASEAN CupSau hơn 4 giờ bay từ Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để khởi đầu hành trình FIFA ASEAN Cup 2026. Thừa và thiếu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CupĐội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia đấu FIFA ASEAN Cup: Mệnh lệnh chiến thắng, quyết mang cúp về Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Lê Giang Patrik Xuân Son Tài lộc đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup 2026
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