Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia

Cao Pendant Quang Vinh hạnh phúc khi trở lại đội tuyển Việt Nam. Ở ASEAN Cup 2026, anh không góp mặt vì cùng CLB Công an Hà Nội dự AFC Champions League. Anh thường xuyên trò chuyện cùng Williams Minh Hoàng để giúp tân binh này hòa nhập tốt hơn