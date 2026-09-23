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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang

    Chiều 23.9, khi đội tuyển Việt Nam đến sân bay Soekarno-Hatta (Jakarta, Indonesia), thủ thành Lê Giang Patrik và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc quên... lấy vali cá nhân.

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia- Ảnh 1.

    Lê Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son thảnh thơi đi mua cà phê

    ẢNH: NGỌC LINH

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia- Ảnh 2.

    Nhưng Lê Giang Patrik, Tài Lộc chợt nhận ra mình chưa lấy hành lý nên phải vào trong. 2 cầu thủ này cười phớ lớ khi bị "phát hiện"

    ẢNH: NGỌC LINH

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia- Ảnh 3.

    HLV Kim Sang-sik mặc chiếc áo thun trắng quen thuộc khi di chuyển ở sân bay

    ẢNH: NGỌC LINH

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia- Ảnh 4.

    Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc rất tự tin. Anh vừa giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026

    ẢNH: NGỌC LINH

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia- Ảnh 5.

    Việt kiều Ngô Đăng Khoa hào hứng trước thử thách mới cùng đội tuyển Việt Nam

    ẢNH: NGỌC LINH

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia- Ảnh 6.

    Cao Pendant Quang Vinh hạnh phúc khi trở lại đội tuyển Việt Nam. Ở ASEAN Cup 2026, anh không góp mặt vì cùng CLB Công an Hà Nội dự AFC Champions League. Anh thường xuyên trò chuyện cùng Williams Minh Hoàng để giúp tân binh này hòa nhập tốt hơn

    ẢNH: NGỌC LINH

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia- Ảnh 7.

    Lê Giang Patrik và Xuân Son vẫn thân thiết như thường lệ

    ẢNH: NGỌC LINH

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia- Ảnh 8.

    Võ Hoàng Minh Khoa chưa kịp nhận đồng phục của đội và phải mặc áo trắng khi di chuyển sang Indonesia từ TP.HCM

    ẢNH: NGỌC LINH

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia- Ảnh 9.

    Anh tái ngộ cựu HLV trưởng CLB Becamex TP.HCM Nguyễn Công Mạnh, giờ là trợ lý đắc lực của HLV Kim Sang-sik

    ẢNH: NGỌC LINH

    Hài hước: Lê Giang Patrik và Tài Lộc tạo ra sự cố 'khó đỡ' khi đến Indonesia- Ảnh 10.

    Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục FIFA ASEAN Cup 2206

    ẢNH: NGỌC LINH

     

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