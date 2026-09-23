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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Xác định các kênh phát đội tuyển nữ Việt Nam vs Trung Quốc: Quyết tạo bất ngờ

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Chiều 23.9, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập tại sân EXPO'70 (Osaka), chuẩn bị cho trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 gặp đội tuyển nữ Trung Quốc. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên TV360, VTV, FPT Play.

    Buổi tập được bố trí theo khung giờ sớm nhằm giúp các cầu thủ làm quen với thời gian thi đấu của trận tứ kết. Thời tiết tại Osaka chiều nay có nắng, nhiệt độ cao hơn so với những ngày trước nhưng các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành đầy đủ giáo án do ban huấn luyện đề ra.

    Buổi tập kéo dài khoảng một giờ, với trọng tâm là các nội dung chiến thuật và cách vận hành đội hình trước một đối thủ được đánh giá cao về thể hình, thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Ban huấn luyện dành thời gian để các cầu thủ làm quen với những phương án xử lý trong các tình huống khi phải đối đầu với sức ép từ đối thủ mạnh.

    Xác định các kênh phát đội tuyển nữ Việt Nam vs Trung Quốc: Quyết tạo bất ngờ- Ảnh 1.

    Kim Thanh và các đồng đội gặp thử thách cực đại

    ẢNH: VFF

    Sau 3 trận đấu liên tiếp tại vòng bảng, một số cầu thủ có dấu hiệu quá tải tiếp tục được đội ngũ y tế theo dõi, điều trị và thực hiện các bài tập hồi phục phù hợp. Việc quản lý thể lực được ưu tiên nhằm giúp nhóm cầu thủ này có thêm thời gian hồi phục trước trận tứ kết.

    Các cầu thủ còn lại duy trì thể trạng tốt, tích cực tham gia tập luyện và hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của ban huấn luyện. Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc, tập trung, với mục tiêu hoàn thiện những phương án cuối cùng trước cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc.

    Trận tứ kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 25.9 (theo giờ Việt Nam). Tại vòng tứ kết, 8 đội bóng gồm CHDCND Triều Tiên, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản và Philippines sẽ tranh 4 suất vào bán kết. Người hâm mộ có thể theo dõi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ở TV360, VTV, FPT Play...

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