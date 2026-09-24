FIFA ASEAN Cup sắp đấu, Úc và Lào đã xong mua bản quyền: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia vẫn chưa có

FIFA ASEAN Cup "trắng" sóng ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia?

Cho đến nay, khi chỉ còn 1 ngày nữa là các trận đấu ở Hạng 1 FIFA ASEAN Cup diễn ra ở Indonesia, với các đội tuyển hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á góp mặt cùng 2 đội khách mời gồm Bangladesh và Pakistan. Tuy nhiên, ở hạng đấu này mới có 3 kênh truyền hình sở hữu bản quyền.

Trong đó bất ngờ nhất là kênh SBS của Úc mua bản quyền, dù không có đội tuyển nước này góp mặt thi đấu. Các kênh còn lại gồm T Sports, Toffee (của Bangladesh) và Emtek (Indonesia).

Ở giải Hạng 2, kênh ViuTV của Hồng Kông và LaoTV của Lào mua được bản quyền. Trang FIFA+ và kênh DAZN (Mỹ) cũng phát sóng miễn phí một số trận ở hạng đấu này, nhưng hạn chế khu vực.

Theo báo chí khu vực, giá bản quyền truyền hình của FIFA ASEAN Cup vẫn ở mức quá cao, khiến các kênh truyền hình ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và tại Singapore đều rất khó tiếp cận. Qua đó, có nhiều khả năng FIFA ASEAN Cup sẽ "trắng" sóng ở các quốc gia này, nơi có lượng người xem rất lớn vì sự quan tâm đến đội tuyển trong hành trình chinh phục ngôi vô địch giải đấu.

Người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam có khả năng không thể xem được truyền hình trực tiếp các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Tại khu vực Đông Nam Á, cho đến nay chỉ có Emtek của Indonesia là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup với mức giá không tiết lộ, và cũng chỉ phát sóng các trận của đội tuyển nước này.

Trước đó, truyền thông khu vực Đông Nam Á hé lộ, đối tác thương mại của FIFA đã chào bán bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup với mức giá lên đến 3 triệu USD. Sau đó, có tin giảm xuống còn 2,6 triệu USD (khoảng 67,8 tỉ đồng) vẫn là con số rất "khủng", theo báo Thái Lan, Thairath. Gần đây, tiếp tục có tin giá bản quyền giảm chỉ còn 2 triệu USD, nhưng vẫn là ở mức rất cao.

Với mức giá bản quyền truyền hình quá cao như trên, các kênh ở Thái Lan như JAS (Công ty CP quốc tế Jasmine) đã tuyên bố không mua bản quyền phát sóng giải đấu FIFA ASEAN Cup. Tại Malaysia và Singapore cũng chưa có thông tin đơn vị truyền hình nào tham gia mua bản quyền giải đấu.

Tại Việt Nam, tính đến thời điểm này (ngày 24.9), vẫn chưa có doanh nghiệp hay đơn vị truyền hình nào chính thức sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup.

Hiện vẫn chưa rõ trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ tới, tình hình về bản quyền giải đấu này có thay đổi lớn hay không, để các kênh tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia hay Singapore kịp sở hữu bản quyền để phục vụ người hâm mộ của mình.