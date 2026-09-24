Nhận định U.23 Hàn Quốc vs U.23 Việt Nam: Cực khó vì đối thủ khủng, cố gắng tạo địa chấn

U.23 Hàn Quốc ngập ngôi sao trở về từ châu Âu

U.23 Hàn Quốc đặt quyết tâm cao hơn hẳn so với chính họ tại giải U.23 châu Á. Quyết tâm này đến từ 1 quy định của Chính phủ Hàn Quốc nói chung, chứ không riêng gì chuyện của nền bóng đá nước này. Theo quy định nói trên, bất kỳ vận động viên nào của Hàn Quốc giành huy chương vàng (HCV) ở các kỳ ASIAD, họ sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc.

U.23 Hàn Quốc (áo màu tối) khác hẳn so với chính họ tại giải U.23 châu Á 2026 Ảnh: TED Trần

Nếu được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc, các ngôi sao thể thao tại Hàn Quốc sẽ có toàn thời gian để theo đuổi sự nghiệp nhà nghề của từng người, không bị dang dở giữa chừng. Ở 3 kỳ ASIAD gần nhất 17, 18 và 19, vào các năm 2014, 2019 và 2023, đội tuyển U.23 Hàn Quốc đều giành HCV.

Không phải bóng đá trẻ Hàn Quốc mạnh hơn so với bóng đá trẻ của Nhật Bản, Uzbekistan, Iran, hay Ả Rập Xê Út. Cũng không phải đội tuyển U.23 Hàn Quốc mạnh hơn so với các đội U.23 thuộc các nước vừa nêu. Chỉ có điều, trong khi nhiều nền bóng đá ở châu Á chỉ cử lực lượng trẻ thực thụ dự Đại hội Thể thao châu Á. Riêng bóng đá Nhật Bản thường cử đội U.21 dự ASIAD, nhằm chuẩn bị lực lượng cho các kỳ Olympic diễn ra sau đó mỗi 2 năm, thì U.23 Hàn Quốc "bê" nguyên si thành phần tinh nhuệ nhất đến với ASIAD.

Thậm chí, các siêu sao đẳng cấp thế giới như Son Heung-min (thời điểm còn khoác áo CLB Tottenham Hotspur, Anh), hay Lee Kang-il (chơi cho CLB Paris Saint Germain, Pháp) cũng về khoác áo đội tuyển U.23 Hàn Quốc, quyết tâm giành cho bằng được HCV ASIAD.

Lần này cũng vậy, trong khi ngay đến đội tuyển U.23 Việt Nam còn không dùng đến cầu thủ ngoài 23 tuổi, sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ trong độ tuổi 19 – 20, rèn luyện tại ASIAD, thì U.23 Hàn Quốc triệu tập đến 9 ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu về nước.

Chờ đợi địa chấn

Họ gồm trung vệ Kim Ji-soo (1,92 m, khoác áo CLB Kaiserslautern của Đức, theo hợp đồng cho mượn, từ CLB Brenford, Anh), tiền vệ Eom Ji-sung (1,78 m, CLB Swansea City, Wales), Bae Jun-ho (1,80 m, CLB Stoke City, Anh), Yang Hyun-jun (1,75 m, CLB Celtic, Scotland), Lee Hyun-ju (1,72 m, CLB Arouca, Bồ Đào Nha), Yang Min-hyeok (1,72 m, CLB Westerio, Bỉ), Park Seung-soo (1,84 m, CLB Newcastle, Anh), tiền đạo Lee Young-jun (1,93 m, CLB Grasshopper, Thụy Sĩ) và Kim Myung-jun (1,82 m, CLB Jong Genk, Bỉ).

U.23 Việt Nam chuẩn bị đối diện với khó khăn Ảnh: TED Trần

Đội tuyển U.23 Hàn Quốc có đủ 3 suất ngoài 23 tuổi, theo sự cho phép của nội dung bóng đá nam ASIAD. Tất cả họ đều chơi ở hàng tiền vệ, đó là Lee Gi-hyuk (26 tuổi, cao 1,84 m, CLB Gangwon FC, Hàn Quốc), Eom Ji-sung và Yang Hyun-jun (cùng 24 tuổi).

Với đội hình vừa mạnh mẽ về mặt thể lực, lại giàu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, U.23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn hẳn U.23 Việt Nam. Các cầu thủ U.23 Việt Nam cần lưu tâm đến tốc độ, lối chơi "tra tấn" thể lực của các cầu thủ Hàn Quốc, cùng các pha tấn công bóng bổng của đội bóng xứ sở kim chi.

Ở trận đấu vào ngày 25.9 tới đây, có thể trung vệ "khổng lồ" Đinh Quang Kiệt (cao 1,95 m) của đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ được sử dụng. HLV Đinh Hồng Việt sẽ dùng Đinh Quang Kiệt để chống lại các pha tranh chấp tay đôi và không chiến trước các cầu thủ Hàn Quốc to, khỏe.

U.23 Việt Nam cũng cần thi đấu từ tốn, chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc, giống như trận đấu với U.23 Uzbekistan tại vòng bảng. Nếu chúng ta tận dụng tốt các cơ hội trong những pha bất thần tăng tốc như thế, U.23 Việt Nam sẽ có cơ hội gây bất ngờ trước U.23 Hàn Quốc!

Trận đấu phát trên TV360, FPT Play, VTV..., vào 17 giờ 30 ngày 25.9.