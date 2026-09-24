Trông chờ bản lĩnh các cô gái Việt Nam

Nếu đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc không mấy nhỉnh hơn đội tuyển nam VN, thì bóng đá nữ lại hoàn toàn khác. Đất nước tỉ dân này có đội bóng đá nữ hàng đầu châu lục và có thể chơi được với các đội bóng nữ mạnh trên thế giới. Nhờ sự đầu tư có chiều sâu, bóng đá nữ Trung Quốc luôn có sự phát triển ổn định và luôn được xem là ứng viên cho ngôi vô địch ở các giải châu Á.

Bích Thùy (trái) có khả năng bứt tốc Ảnh: Thụy An

Tại vòng bảng ASIAD 2026, đội tuyển nữ Trung Quốc cũng thể hiện sức mạnh với ngôi đầu bảng G sau khi thắng Hồng Kông 5-1, hòa Uzbekistan 1-1 và thắng Philippines 5-1.

Trước khi lên đường sang Nhật Bản đá ASIAD 20, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc tại Tô Châu và thua Trung Quốc 0-3 vào hôm 9.9.

Điều đáng nói là các cô gái VN đã chơi kiên cường và phòng ngự tốt trong 45 phút đầu tiên, gây ra nhiều khó khăn cho nữ Trung Quốc khiến họ không thể ghi bàn. Đội bóng do HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt chỉ thất trận ở hiệp 2 khi thể lực có phần sa sút và đối thủ sử dụng nhiều pha bóng bổng để tổ chức tấn công.

Dù tính chất của trận giao hữu có thể chưa phản ánh đúng sức mạnh của 2 đội tuyển, nhưng chúng ta có thể dựa vào hiệp 1 cầm hòa Trung Quốc để đúc kết, chọn ra lối chơi hợp lý với đối thủ rất mạnh này.

Đá với Trung Quốc, các cô gái VN cần sự điềm tĩnh, bản lĩnh, sự lì lợm và phân phối sức hợp lý để gây khó cho đối thủ. Trong khung thành, thủ môn Kim Thanh cần tỉnh táo, phán đoán tốt để cắt đứt các pha bóng bổng đối thủ tạt vào khu vực 16,5 m. Hàng tiền vệ với Thái Thị Thảo, Thu Xuân, Vũ Thị Hoa, Vạn Sự cần giữ cự ly tốt, hỗ trợ tối đa cho hàng phòng ngự để đánh trả những pha vây hãm khung thành của đội nữ Trung Quốc. Ở tuyến trên, đội tuyển nữ VN cần đến tốc độ của Hải Yến và Bích Thùy nhằm gây bất ngờ ở các đợt phản công nhanh mỗi khi chúng ta có cơ hội chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Có thể chúng ta chưa đủ lực để thắng đội tuyển nữ Trung Quốc vào lúc này, nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc và sự lì lợm của các cô gái VN có thể gây khó cho đối thủ và biết đâu, bất ngờ trong bóng đá có thể xảy ra.