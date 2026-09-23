U.23 Việt Nam thua trận nhưng vẫn tiến vào tứ kết: Đối thủ khủng U.23 Hàn Quốc

Đ ÒN PHỦ ĐẦU BẤT THÀNH

Trong trận gặp U.23 Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh chủ động đưa 2 cầu thủ trẻ Long Vũ (20 tuổi), Lê Phát (19 tuổi) đá chính thay Quốc Việt và Phi Hoàng. Trong cái nắng nóng trên sân Paloma Mizuho Rugby ở TP.Nagoya (Nhật Bản), U.23 VN đã nhập cuộc bằng những đòn phủ đầu mạnh mẽ. Việc chúng ta dâng cao đội hình chơi đôi công đã giúp tạo ra những cơ hội khá rõ nét trong 15 phút đầu tiên.

U.23 VN góp mặt ở tứ kết ASIAD 2026 Ảnh: Độc Lập

Tiếc rằng trong lúc các chân sút chưa tận dụng tốt cơ hội thì hàng thủ đã bị xuyên thủng từ đòn phản công trực diện. Tuyến giữa áp sát bất thành để U.23 Uzbekistan có bóng rất trống trải trước vòng cấm địa, trước khi bóng dội chân hậu vệ VN vào lưới. Dù Xuân Bắc rời sân ở phút 34 vì chấn thương, U.23 VN vẫn tạo được sức ép rất tốt về phía đối thủ trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng trăm CĐV VN. Tiếc là chúng ta lại nhận bàn thua thứ 2 từ đòn phản công trung lộ.

Hai bàn thua cùng 1 kịch bản cho thấy hàng thủ U.23 VN vẫn cần cải thiện sự tập trung, đọc tình huống và bọc lót trước những đòn phối hợp tấn công trung lộ biến hóa của U.23 Uzbekistan. Rất may cho U.23 VN vì ở trận đấu cùng giờ, U.23 Philippines đã chơi rất hay và đánh bại U.23 Kuwait 2-1, giúp chúng ta vẫn đi tiếp với 4 điểm đoạt ngôi nhì bảng C.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Tôi đánh giá rất cao và dành sự tôn trọng cho U.23 Uzbekistan vì họ còn nguyên lực lượng vừa tham dự VCK U.23 châu Á hồi đầu năm. Chính vì đối thủ có sự đồng đều và được chuẩn bị tốt, nên khi nhập cuộc, tôi yêu cầu U.23 VN chơi thận trọng, chắc chắn. Tiếc là khi U.23 Uzbekistan đẩy cao tốc độ thì U.23 VN thiếu tập trung đã dẫn đến bàn thua sớm. Sau bàn thua, tất cả cầu thủ tự tin kiểm soát bóng nhưng Xuân Bắc chấn thương nên gặp phải vấn đề trong chuyển đổi trạng thái để gây khó khăn cho đối thủ. Trong hiệp 1, chúng tôi tạo được nhiều cơ hội. Nếu tận dụng được các cơ hội đó để gỡ hòa thì thế trận và kết quả hiệp 2 đã có thể khác".

L Ộ TRÌNH TRƯỞNG THÀNH

Thực tế U.23 VN đã triển khai tấn công khá ổn, kiểm soát bóng gần như tương đương U.23 Uzbekistan (48% so với 52%), cùng có 3 lần sút trúng đích... Hình ảnh các chân sút của chúng ta bật nhả ít chạm làm chao đảo vòng cấm địa U.23 Uzbekistan cho thấy tâm lý đã trưởng thành rõ rệt, khác hẳn nét căng cứng và vội vã ở trận đầu gặp U.23 Kuwait.

Song song đó, việc HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục trao cơ hội cho những người ít đá chính như Quang Vinh, Tuấn Phong hay Quang Dũng (21 tuổi) cho thấy BHL vẫn kiên định với ưu tiên thử lửa cho lứa U.21.

Sau 3 trận vòng bảng, U.23 VN đã trình làng hàng loạt cái tên sẽ đủ tuổi đá SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027. Đó là Quang Dũng, Văn Thuận, Hoàng Khánh, Long Vũ (20 tuổi), Lê Phát (19 tuổi)… Cách các cầu thủ trẻ được ra sân ở một giải lớn như ASIAD 2026 với tâm thế chủ động tấn công áp đặt trước U.23 Kuwait, Philippines hay mạnh dạn đôi công với U.23 Uzbekistan là rất tốt, dù đối thủ rất mạnh, sánh ngang với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran…

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Nhìn lại 3 trận đấu vừa qua, tôi hài lòng với thái độ, tinh thần của U.23 VN dù đội có thời kỳ chuẩn bị ngắn, lực lượng tham dự VCK U.23 châu Á bổ sung thêm lứa U.21 dẫn đến lối chơi chậm nhịp. Thêm vào đó, khả năng khai thác các cơ hội tấn công ở 1/3 sân đối phương vẫn khiến tôi chưa hài lòng. Nhưng bù lại tôi rất vui về thái độ và tinh thần cầu tiến của các cầu thủ. Qua cách chơi bóng trong 3 trận đã qua, tôi đánh giá cao những cầu thủ trẻ và nhân tố mới với tiềm tin họ có thể tiến xa trong tương lai. Trước mắt, U.23 VN có một số cầu thủ chấn thương như Xuân Bắc, Quốc Cường cộng thêm trời nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến thể lực cầu thủ. Chúng tôi sẽ tập trung hồi phục tốt nhất để lấy lại thể trạng chuẩn bị cho trận tứ kết".