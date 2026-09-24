Đổi 'giao diện' cho tứ kết

Giải tỏa tâm lý

Hai ngày sau khi đoạt vé vào tứ kết ASIAD 20, đội tuyển nữ VN đang tập trung phục hồi để thả lỏng cơ thể lẫn tâm lý sau giai đoạn tập huấn và thi đấu căng thẳng. Giải đấu lần này đánh dấu màn ra mắt chính thức của HLV Hoàng Văn Phúc, trong cảnh vắng nhiều gương mặt quen thuộc như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Vạn, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Hải Linh…

Điều này dẫn tới việc đội tuyển nữ VN sử dụng 2 hậu vệ biên Thanh Nhã và Nguyễn Thị Hoa, trong khi "chiến binh" Dương Thị Vân vừa bình phục chấn thương được sử dụng vừa phải. Trong hoàn cảnh đó, toàn đội đã rất nỗ lực để "vừa chạy vừa xếp hàng", rút kinh nghiệm và cải thiện sau từng trận. Do vậy, thành tích lọt vào tứ kết là rất đáng ghi nhận với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc - người rất dũng cảm khi đảm đương nhiệm vụ dù vẫn bị phủ bởi cái bóng rất lớn của HLV Mai Đức Chung.

U.23 VN (phải) sẵn sàng tạo bất ngờ trước U.23 Hàn Quốc ẢNH: ĐỘC LẬP

Phía trước của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là thách thức mang tên Trung Quốc (13 giờ, ngày 25.9), đội bóng tốp đầu của châu Á và thế giới. Đây là đối thủ chúng ta vừa thua 0-3 trong trận giao hữu tại Tô Châu, hòa 0-0 trong hiệp 1 và thua chung cuộc 0-3 khi thử nghiệm nhiều trong hiệp 2. Trước đó, tại Asian Cup 2022, đội tuyển nữ VN từng thua Trung Quốc 1-3 ở tứ kết, với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Thanh Nhã.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Tôi đánh giá rất cao tinh thần, quyết tâm và sự nỗ lực của toàn đội trong 3 trận vòng bảng. Ngoài tập hồi phục, tôi cũng muốn cho cả đội tranh thủ tham quan tại Osaka để có sự thả lỏng cần thiết, trước khi bước vào vòng knock-out. Tôi đã xem băng hình trận Trung Quốc đá với Uzbekistan, họ vẫn giữ nguyên đội hình và cách chơi mạnh mẽ như trận giao hữu với chúng ta. BHL sẽ đánh giá lại tình trạng thể lực của các vị trí để tính toán đội hình xuất phát. Tin vui là tinh thần và lối chơi của đội đang tốt lên từng trận để hướng đến mục tiêu tạo bất ngờ trước Trung Quốc".

Giảm tải cho U.23 VN

Một điểm trùng hợp là ở vòng tứ kết ASIAD 20 đội tuyển nữ VN và U.23 VN sẽ đá cùng ngày 25.9. Thành tích này đã tốt hơn hẳn ASIAD năm 2023 tại Hàng Châu khi cả 2 đội bóng đá nam, nữ đều sớm dừng chân ở vòng bảng.

Trận U.23 VN gặp U.23 Hàn Quốc (17 giờ 30) sẽ rất khác trận tranh HCĐ VCK U.23 châu Á hồi tháng 1. Trong trận thắng 2-0 trước U.23 Ả Rập Xê Út đêm 22.9, đội U.23 Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh đáng gờm. Họ sở hữu hàng loạt hảo thủ như Kim Jisoo (Brentford FC, Ngoại hạng Anh), Eom Ji-sung (Swansea City A.F.C, hạng nhất Anh), Lee Hyun-ju (FC Arouca, VĐQG Bồ Đào Nha), Kim Myeong-jun (KRC Genk, VĐQG Bỉ)… Đặc biệt, U.23 Hàn Quốc cho thấy quyết tâm rất lớn khi sử dụng 2 cầu thủ quá tuổi gồm đội trưởng Lee Gi-hyuk (26 tuổi, Gangwon FC) và Eom Ji-sung (24 tuổi, Swansea City A.F.C) đang có 3 bàn tại ASIAD 20. Nhưng trái bóng vốn tròn, trong khuôn khổ trận loại trực tiếp, trận đấu chưa kết thúc thì chưa thể nói trước điều gì, và U.23 VN rất sẵn sàng tạo thêm bất ngờ.

Chiều 23.9, đội U.23 VN có buổi tập ở sân CS Asset Minato Soccer tại Nagoya, nơi từng tổ chức 2 trận gặp U.23 Kuwait và U.23 Philippines. HLV Đinh Hồng Vinh đã giảm khối lượng, cho những cầu thủ đá nhiều trong 3 trận qua được tập nhẹ hồi phục, còn số ít đá vẫn duy trì cường độ để đảm bảo sự sẵn sàng. Lực lượng bác sĩ cũng tập trung chăm sóc cho bộ đôi tiền vệ trung tâm Quốc Cường và Xuân Bắc bị đau trong trận đấu với U.23 Uzbekistan. Kết quả kiểm tra cho thấy Xuân Bắc chỉ bị dập phần mềm, trong khi Quốc Cường cần giảm tải. Ngoài ra, Phi Hoàng, Minh Phúc và một số cầu thủ khác cũng được theo dõi sát sao. BHL sẽ tiếp tục theo kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của từng vị trí cho trận gặp U.23 Hàn Quốc - ứng viên hàng đầu với 3 tấm HCV ASIAD liên tiếp. Tin vui là trong những trận vừa qua BHL U.23 VN đã luôn chủ động các phương án B cho hàng thủ với Quang Vinh, Quang Dũng, Tuấn Phong, Long Vũ… vào sân. Trong khi hàng công luôn được xoay vòng đều đặn qua mỗi trận, đã có 3 cầu thủ ghi được bàn là Ngọc Mỹ, Lê Phát và Thanh Nhàn đều rất háo hức trước cơ hội ghi bàn vào lưới nhà vô địch ASIAD.