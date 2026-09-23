Lịch thi đấu U.23 Việt Nam vs U.23 Hàn Quốc mới nhất: Quốc Cường, Xuân Bắc báo tin cực vui

Quốc Cường đã rời sân sớm ở phút 34 vì bị đau ở trận gặp U.23 Uzbekistan ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam bảo toàn lực lượng trước tứ kết

Tin vui cho U.23 Việt Nam khi kết quả kiểm tra y tế tại khách sạn cho thấy, 2 tiền vệ Quốc Cường và Xuân Bắc không bị chấn thương nặng. Xuân Bắc bị đụng dập phần mềm trong khi vết đau của Quốc Cường không quá đáng ngại.

Ngày 22.9, đội tuyển U.23 Việt Nam trong trận gặp U.23 Uzbekistan đã gặp tổn thất lực lượng khi Xuân Bắc bị đau, phải được cáng ra sân ở phút 34 trong khi Quốc Cường cũng ra hiệu không ổn và được rút ra ở phút 70.

Điều này khiến đội tuyển U.23 Việt Nam phải chơi với 2/3 trận đấu mà không có cặp tiền vệ trung tâm mạnh nhất khi phải tung vào sân Quang Vinh và sau đó là Quang Dũng, cầu thủ trẻ sinh năm 2005 lần đầu ra sân tại ASIAD 2026.

Quang Dũng (10) có trận ra mắt U.23 Việt Nam trong trận gặp U.23 Uzbekistan ảnh: Độc Lập

Cũng nói thêm thời tiết tại Nagoya bất ngờ thay đổi, trời hết âm u và mưa chuyển sang nắng nóng gay gắt đột ngột, cộng thêm thi đấu giữa trưa cũng khiến nhiều vị trí U.23 Việt Nam xuống sức sớm.

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Có một số cầu thủ chấn thương như Xuân Bắc, Quốc Cường. Nên trận đấu tới chúng tôi sẽ phải đánh giá lại thể trạng của các cầu thủ sau trận gặp U.23 Uzbekistan.

Tùy tình hình sức khỏe của mỗi người mà BHL sẽ bố trí lực lượng tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Cũng nói thêm trời từ mát và mưa nhiều, chuyển qua nắng nóng có chút ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ U.23 Việt Nam.

Một pha dứt điểm của Lê Phát trong trận gặp U.23 Uzbekistan ảnh: Độc Lập

Quan trọng nhất sau trận đấu này đội phải phục hồi sao cho tốt để lấy lại thể trạng cho trận tứ kết. Nhìn cách các cầu thủ trẻ chơi bóng ở 3 trận qua tôi đánh giá rất cao và tin rằng họ có thể tiến xa trong tương lai".

Như vậy, đội tuyển U.23 Việt Nam có thể tạm yên tâm về tuyến giữa khi khả năng Quốc Cường và Xuân Bắc đá chính từ đầu là khá cao, trong khi Quang Vinh cũng luôn sẵn sàng khi đều vào sân trong 3 trận vòng bảng.



