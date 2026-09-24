Bảng xếp hạng Division 2 FIFA ASEAN Cup mới nhất: Myanmar và Lào cùng tốp 1, ai đứng cuối?

Ở trận gặp Timor Leste lúc 19 giờ trên sân Mong Kok (Hồng Kông), Myanmar được đánh giá rất cao. HLV Jorn Andersen (người Đan Mạch) cũng giữ đúng lời hứa ở buổi họp báo trước trận, tung ra sân đội hình nhất. Với lực lượng vượt trội, không khó hiểu khi trong nửa đầu hiệp 1 Myanmar chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu, có đến 3 lần dứt điểm trúng đích. Phút 19, ngôi sao được chờ đợi nhất trong đội hình Myanmar là Win Naing Tun đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, bắt đầu từ phút 20, các cầu thủ Myanmar bất ngờ đánh mất thế trận. Đội tuyển Timor Leste dù không có ngôi sao nào đáng chú ý nhưng vẫn tạo ra lối đá đầy tốc độ, có đến 6 lần sút bóng ở hiệp đấu này (4 lần bóng đi trúng đích). Đáng tiếc cho Timor Leste, thủ thành Zin Nyi Nyi Aung có hiệp đấu xuất sắc, bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 cho Myanmar sau hiệp 1.

Đội tuyển Myanmar (áo trắng) có trận ra quân không hề dễ dàng ở FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

Sang hiệp 2, đội tuyển Myanmar bất ngờ nhường thế trận cho Timor Leste, chơi phòng ngự phản công. HLV Jorn Andersen cũng thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình nhằm giữ sức cho màn so tài quyết định với Campuchia ở lượt đấu cuối. Dù vậy, ở phút 75, chân sút Maung Maung Lwin đã tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Timor Leste, băng xuống sút bóng và ấn định thắng lợi 2-0 cho Myanmar.

Với trận thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Timor Leste, Myanmar vươn lên dẫn đầu bảng B Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Myanmar hiện có 3 điểm cùng hiệu số +2. Campuchia không thi đấu ở lượt đấu tiên, xếp thứ 2. Với Timor Leste, họ có 0 điểm và hiệu số -2, đứng cuối bảng.

Bảng xếp hạng 2 bảng đấu Division 2 sau ngày thi đấu đầu tiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lào xếp đầu bảng A

Ở trận đấu bảng A, diễn ra vào chiều 24.9, đội tuyển Lào dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đánh bại Brunei 3-1. Những cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Lào là Bounphachan Bounkong, Xayasith Singsavang và Bounchay Chernvanglien. Trong khi đó, Muhammad Haziq là người ghi bàn duy nhất cho Brunei sau tình huống chớp thời cơ, sút bóng nhanh ở hiệp 1.

Với kết quả này, đội tuyển Lào có 3 điểm cùng hiệu số +2, dẫn đầu bảng A Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026 sau lượt đấu đầu tiên. Đội tuyển Hồng Kông - chủ nhà của Division 2 chưa thi đấu, tạm xếp thứ 2. Trong khi đó, Brunei có 0 điểm cùng hiệu số -2, xếp cuối bảng A.