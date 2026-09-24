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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Lào thắng vất vả Brunei, trở thành đội đầu tiên giành 3 điểm ở FIFA ASEAN Cup

    Văn Trình
    Văn Trình
    Chiều 24.9, Lào trở thành đội đầu tiên giành 3 điểm ở hạng đấu Division 2 giải FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Brunei 3-1.

    Màn so tài giữa đội tuyển Lào và Brunei, diễn ra tại sân Mong Kok (Hồng Kông) cũng là trận đấu đầu tiên của FIFA ASEAN Cup 2026. Hai đội có thứ hạng thấp trong các đội tham dự, phải nằm ở bảng A Division 2. Bảng đấu này còn có chủ nhà Hồng Kông và chỉ đội đứng đầu mới giành quyền vào trận chung kết. Vì vậy, kết quả trận ra quân mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

    Trong 5 lần gặp nhau gần nhất đội tuyển Lào đang có thành tích ấn tượng khi toàn thắng trước Brunei. Ngoài ra, trong đội hình đội tuyển Lào lúc này vẫn còn một số cầu thủ được đánh giá khá tốt như Damoth Thongkhamsavath (CLB Thanh Hóa) và Bounphachan Bounkong (Preah Khan Reach Svay Rieng - Campuchia).

    Lào thắng vất vả Brunei, trở thành đội đầu tiên giành 3 điểm ở FIFA ASEAN Cup- Ảnh 1.

    Đội tuyển Lào được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Brunei

    ẢNH: THỤY AN

    Chiến thắng nhọc nhằn của đội tuyển Lào

    Với sự vượt trội đó, đội tuyển Lào chủ động đẩy cao đội hình, tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 3, Lào đã được hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi vụng về của cầu thủ phía Brunei. Trên chấm phạt đền, Bounphachan Bounkong dễ dàng đánh lừa thủ thành đối thủ, mở tỷ số cho Lào. Đến phút 24, Xayasith Singsavang băng lên từ cánh trái và dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0 cho Lào.

    Ở chiều ngược lại, đội tuyển Brunei chơi đầy cố gắng trong hiệp 1. Dù kiểm soát bóng chỉ 41% nhưng các cầu thủ Brunei rất quyết tâm, liên tục áp sát không cho đội tuyển Lào có thế trận dễ dàng. Sau khi bị thủng lưới 2 bàn, Brunei cũng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Trước khi hiệp 1 khép lại, Muhammad Haziq tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ Lào, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Brunei.

    Lào thắng vất vả Brunei, trở thành đội đầu tiên giành 3 điểm ở FIFA ASEAN Cup- Ảnh 2.

    Bounphachan Bounkong (số 17) là người ghi bàn đầu tiên ở Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026

    ẢNH: THỤY AN

    Sang hiệp 2, đội tuyển Lào chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Trong nhiều thời điểm, khung thành đội tuyển xứ triệu voi còn bất ngờ liên tục chao đảo khi bị Brunei uy hiếp. Theo thống kê của Sofascore, ở hiệp đấu này, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Lào ít hơn cả Brunei. Dù vậy, mỗi khi có bóng, các chân sút đội tuyển Lào cũng rất biết cách chắt chiu, có không dưới 5 cơ hội ăn bàn. Ở phút 67, Bounchay Chernvanglien băng lên từ tuyến hai, sút bóng ấn định thắng lợi 3-1 cho đội tuyển Lào.

    Đánh bại Brunei 3-1, Lào trở thành đội đầu tiên giành 3 điểm ở Division 2 giải FIFA ASEAN Cup 2026. Đồng thời, Bounphachan cùng các đồng đội cũng tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm cùng hiệu số +2. Trong khi đó, Brunei có 0 điểm cùng hiệu số -2, đứng cuối bảng. Đội tuyển Hồng Kông - chủ nhà của Division 2 không thi đấu ở lượt này, xếp thứ 2 bảng A. 

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