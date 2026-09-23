U.23 Nhật Bản thắng đậm Thái Lan giành lại ngôi đầu, xác định 4 trận tứ kết có Việt Nam

Trước khi lượt đấu cuối bảng A diễn ra U.23 Nhật Bản và U.23 Thái Lan cùng có 6 điểm, đều đã giành vé sớm vào chơi ở tứ kết. Chính vì thế, màn so tài này chỉ nhằm xác định đội xếp đầu bảng đấu. Dù vậy, bước vào màn so tài này, U.23 Nhật Bản và U.23 Thái Lan đều cho thấy sự nghiêm túc, tung ra sân đội hình gần như tốt nhất.

U.23 Nhật Bản quá mạnh, U.23 Thái Lan chịu trận

Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đồng đều, phần lớn đang thi đấu ở châu Âu nên U.23 Nhật Bản không khó để nắm giữ thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng trẻ của xứ hoa anh đào liên tục tấn công, khiến khung thành U.23 Thái Lan nhiều lần chao đảo. Trong 45 phút đầu, U.23 Nhật Bản cũng sút đến 15 lần và dẫn trước 1-0. Người giúp U.23 Nhật Bản có bàn thắng là Yotaro Nakajima sau pha đệm bóng dễ dàng ở phút 31.

U.23 Thái Lan (áo xanh) không thể lên bóng ở trận gặp U.23 Nhật Bản ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiệp 2, U.23 Nhật Bản vẫn thể hiện sự áp đảo. So với hiệp đấu đầu tiên, U.23 Nhật Bản còn gây ra sức ép lớn hơn, sút đến 17 lần. Ở các phút 47 và 48, lần lượt Keita Kosugi rồi Hisatsugu Ishii lập công, ấn định thắng lợi dễ dàng 3-0 cho U.23 Nhật Bản.

Đánh bại U.23 Thái Lan, U.23 Nhật Bản khép lại vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Đội chủ nhà của ASIAD 20 toàn thắng cả 3 trận, có 9 điểm và xếp đầu bảng A. Kể từ đầu giải, U.23 Nhật Bản cũng đã ghi đến 12 bàn và chưa để lọt lưới bàn thua nào. Trong khi đó, U.23 Thái Lan có 6 điểm, xếp thứ 2. U.23 Kyrgyzstan có 3 điểm đứng thứ 3 còn U.23 Hồng Kông thua cả 3 trận, đứng cuối bảng A.

U.23 Việt Nam là một trong những đội có mặt ở tứ kết ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Như vậy, vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 cũng đã xác định xong 8 đại diện gồm: U.23 Nhật Bản và U.23 Thái Lan (bảng A), U.23 Trung Quốc và U.23 CHDCND Triều Tiên (bảng B), U.23 Uzbekistan và U.23 Việt Nam (bảng C), U.23 Hàn Quốc và U.23 Ả Rập Xê Út (bảng D).

Vòng tứ kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26.9 với 4 cặp đấu: U.23 Nhật Bản gặp U.23 CHDCND Triều Tiên, U.23 Thái Lan gặp U.23 Trung Quốc, U.23 Uzbekistan gặp U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Hàn Quốc gặp U.23 Việt Nam.