Cầu thủ nhập tịch tràn ngập tại FIFA ASEAN Cup: Đội tuyển Việt Nam vẫn ít nhất

Indonesia sở hữu đội hình gần 95% cầu thủ là nhập tịch

Theo thống kê của CNN Indonesia, cầu thủ nhập tịch tràn ngập ở các đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup. Trong đó, đội tuyển Indonesia chủ nhà giải đấu là đội đang sở hữu số lượng cầu thủ nhập tịch nhiều nhất, lên đến 17 người. Đó là chưa tính hậu vệ Elkan Baggott, vì cầu thủ này chọn trở thành công dân Indonesia sau khi đã có sẵn quốc tịch kép (ở mức hạn chế), thay vì thông qua quy trình nhập tịch chính thức.

Indonesia sở hữu đội hình có đông đảo cầu thủ nhập tịch nhất tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Reuters

"Tổng cộng, tại FIFA ASEAN Cup, HLV John Herdman đã gọi đến 17 cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển Indonesia. Bao gồm một số đã trở về Indonesia thi đấu cho các CLB ở giải Super League. Còn lại, đa số đều thi đấu ở nước ngoài. Tại giải khu vực ASEAN Cup trong tháng 7 và 8 vừa qua, Indonesia cũng là đội có nhiều cầu thủ nhập tịch nhất, 12 người, nhưng đã bị loại sớm ở vòng bảng", theo CNN Indonesia.

17 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia trên tổng cộng 23 người dự FIFA ASEAN Cup được CNN Indonesia liệt kê, với đa số đều có gốc gác từ Hà Lan, gồm Emil Audero, Maarten Paes, Justin Hubner, Kevin Diks, Shayne Pattynama, Dion Markx, Nathan Tjoe-A-On, Dean James, Joey Pelupessy, Jordi Amat, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Thom Haye, Luke Vickery, Mitchell Baker, Ole Romeny và Ragnar Oratmangoen.

Đội tuyển Việt Nam "tây" lên nhờ dàn cầu thủ Việt kiều

Trong khi đó, với đội tuyển Việt Nam, CNN Indonesia cho rằng có 4 cầu thủ nhập tịch gốc ngoại. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn chỉ có 3 người như lâu nay là "bộ ba" gốc Brazil, Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son, những người đã góp mặt thi đấu ở giải ASEAN Cup 2024 và 2026.

Trong khi, với hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh là cầu thủ có gốc gác. Cầu thủ 29 tuổi này có dòng máu Việt Nam từ phía mẹ, và đã được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam từ tháng 6.2025.

Một số nhận định cho rằng, đội tuyển Việt Nam nhìn rất ‘tây’ tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Minh Hoàng

Tương tự như Quang Vinh, đội tuyển Việt Nam đã bổ sung thêm các cầu thủ Việt kiều để thi đấu tại FIFA ASEAN Cup như Adou Minh (tên tiếng Việt là Nguyễn Adou Leygley Minh), Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, bên cạnh đã có sẵn thủ môn Lê Giang Patrik.

Các cầu thủ này đều có bố hoặc mẹ, hoặc ông bà là người Việt Nam. Riêng Ngô Đăng Khoa, có cả bố và mẹ đều là người Việt Nam.

Sự hiện diện của "bộ ba" gốc Brazil, Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son, cùng các cầu thủ Việt kiều có "giao diện" khá tây như trên, đã tạo nên hình ảnh một đội tuyển Việt Nam trông rất mới lạ và "tây" tại FIFA ASEAN Cup, như một số nhận định. Nhưng trên thực tế, đó vẫn là đội tuyển đậm chất Việt Nam, vì vẫn chỉ có 3 cầu thủ gốc ngoại như lâu nay.

Thống kê của CNN Indonesia cũng cho thấy, sau Indonesia, thì đội tuyển Malaysia là đội sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo không kém, tổng cộng 8 người. Trong đó có 5 cầu thủ gốc ngoại, đáng chú ý là sự góp mặt lần đầu của Bergson da Silva, Manuel Hidalgo và Brad Tapp. Đội trưởng của Malaysia, hậu vệ Dion Cools cũng là cầu thủ có gốc gác từ Bỉ, Daniel Ting (Anh) hay Fergus Tierney (Scotland).

Đội tuyển Thái Lan có 2 cầu thủ "trông rất tây", gồm hậu vệ Nicholas Mickelson (gốc Na Uy) và tiền đạo Jude Soonsup-Bell (gốc Anh). Trung vệ Manuel Bihr cũng là cầu thủ gốc Đức. Đội tuyển Singapore vẫn có 2 cầu thủ gốc Nhật Bản và Hàn Quốc, lần lượt là Kyoga Nakamura và Song Ui Young.

Còn Philippines, đối thủ trận ra quân của đội tuyển Việt Nam (lúc 19 giờ 30 ngày 26.9), có đến 18 cầu thủ có gốc gác và mang hai quốc tịch.

Tương tự, đội khách mời Bangladesh cũng có 4 cầu thủ có gốc gác nước ngoài, đáng chú ý là ngôi sao Hamza Choudhury (gốc Grenada-Caribbean). Pakistan cũng có 4 cầu thủ gốc gác nước ngoài, gồm Easah Suliman (sinh tại Anh), Yousuf Butt, Abdullah Iqbal và Mohammad Fazal (đều sinh tại Đan Mạch).