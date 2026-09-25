HLV Kim Sang-sik nói lời gan ruột: 'Đội tuyển Việt Nam sẽ chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup'

HLV Kim Sang-sik: 'Vinh quang đã là quá khứ với đội tuyển Việt Nam'

Đội tuyển Việt Nam so tài Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày mai (26.9). 2 năm sau trận hòa vất vả với tỷ số 1-1 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024 (Doãn Ngọc Tân gỡ hòa phút cuối), đội bóng của HLV Kim Sang-sik mới tái ngộ đối thủ có biệt danh "The Azkals".

Đội tuyển Việt Nam đang hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Học trò ông Kim bất bại liền 26 trận trên mọi đấu trường, tính từ tháng 10.2024 đến nay. Cú đúp vô địch Đông Nam Á (2024, 2026) cũng cho thấy, Hoàng Đức cùng đồng đội có sự bền bỉ, ổn định, đặc biệt khi giáp mặt với đối thủ cùng khu vực.

Đội tuyển Việt Nam đấu FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á ẢNH: NGỌC LINH

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik gọi lại bộ khung từng đăng quang Đông Nam Á tháng trước, nhưng vẫn bổ sung một số gương mặt mới, như trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng... Đây đều là bổ sung đầy giá trị cho cả hàng công lẫn hàng thủ, giúp Việt Nam thêm xung lực cạnh tranh.

HLV Kim Sang-sik tự tin khẳng định trong cuộc họp báo chiều 25.9: "Đến lúc này, chúng tôi đã thắng nhiều trận, xuất phát từ hệ thống phòng ngự chắc chắn. Tôi luôn nhấn mạnh các cầu thủ cần tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Bằng cách đó chúng tôi mới phát huy hết sự chăm chỉ và khát khao. Cho dù Việt Nam dưới thời tôi chiến thắng trong mọi trận đấu nhưng đến với giải FIFA ASEAN Cup 2026, tôi xem mọi thứ đều mới mẻ và sẽ chinh phục danh hiệu lần đầu tiên.

Những thành tích đã qua là quá khứ. Tôi muốn cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến những thử thách mới hơn, khát khao hơn ở FIFA ASEAN Cup 2026".





HLV Kim Sang-sik tự tin ẢNH: NGỌC LINH

Ông Kim cùng Hoàng Đức tham gia họp báo trước trận ẢNH: NGỌC LINH

Ông Kim nói gì về chức đội phó của Đình Bắc?

HLV Kim Sang-sik đánh giá: "Khi mùa giải trong nước đã bắt đầu, nhiều cầu thủ gặp khó khăn, chấn thương, hay thể trạng mệt mỏi là một yếu tố. Các cầu thủ không thể có mặt thì cũng đã có người thay thế.

Hàng thủ có Adou Minh, hàng công có Minh Hoàng. Sự thay đổi là chắc chắn nhưng những nhân tố cũ sẽ có trọng trách gánh vác. Tôi tin rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và chứng minh điều đó ở trên sân. Tôi cho rằng đó không phải là vấn đề lớn và đều có hướng giải quyết".

Các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều lên đội tuyển lần này, tôi cho rằng đó là những lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi chú trọng nhiều hơn vào sự trẻ trung của họ. Độ tuổi cũng là sự khác biệt nhất ở trong một đội tuyển.Có những người lớn, có những cầu thủ trung niên và gồm những người trẻ. Điều tốt nhất là tất cả họ đều có thể giao tiếp tốt, hỗ trợ nhau khi trở thành đồng đội. Đình Bắc trở thành đội phó thì sẽ có nhiều trách nhiệm hơn nữa với vai trò mới".



Bên phía đối diện, HLV Carles Cuadrat của Philippines thận trọng: "Chúng tôi biết họ từng vô địch 2 giải đấu gần nhất trong khu vực. Chúng tôi biết đội hình của họ có nhiều cầu thủ giỏi, và họ cũng đang bổ sung thêm những gương mặt mới. Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ, xem lại băng hình, phân tích kỹ lưỡng và sẽ cố gắng thi đấu cạnh tranh. Philippines biết mình đang đối đầu một đội bóng xếp trên chúng tôi tới 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, dù họ được đánh giá cao hơn, chúng tôi vẫn phải cố gắng chơi đúng thứ bóng đá của mình để có điểm ngay từ trận đầu tiên.

Chúng tôi sẽ không cố gắng phòng ngự, không chơi để hướng đến tỷ số 0-0. Chúng tôi là một đội bóng yêu thích lối chơi tấn công. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cống hiến, kiểm soát bóng tốt, và tôi hy vọng người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận đấu hay".

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Philippines có nhiều ngôi sao Bjorn Kristensen, Randy Schneider, Sandro Reyes hay anh em nhà Tabinas. Chỉ 9 trong số 23 gương mặt mà HLV Carles Cuadrat triệu tập ở giải này từng đá ASEAN Cup 2026.

"The Azkals" đã thanh lọc đội hình triệt để, sau khi bị loại ở bảng B ASEAN Cup với 3 trận thua trước Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

14 cầu thủ còn lại đều là dàn Phi kiều ở tầm châu Âu, chỉ xuất hiện ở các giải của FIFA như vòng loại Asian Cup, vòng loại World Cup. Trong đó, Bjorn Kristensen là gương mặt Việt Nam cần đề phòng.

Ở tuổi 24, Kristensen đã chơi 130 trận tại hạng đấu cao nhất Na Uy. Anh có khả năng tì đè, càn lướt và chiều cao lý tưởng 1,83 m. Hậu vệ Paul Tabinas cũng đáng gờm khi chơi cho Dinamo Zagreb, đội bóng mạnh nhất Croatia, bên cạnh Isaiah Alakiu, hậu vệ đá cho đội trẻ Brighton (Anh).

