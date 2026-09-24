Dự đoán tỷ số đội tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc: Thanh Nhã lập công

Khát vọng của đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu vào tứ kết ASIAD 2026, dù chơi chưa đủ thuyết phục.

Học trò ông Hoàng Văn Phúc thua Đài Loan (1-2) và Nhật Bản (0-8), rồi có trận hòa 0-0 với Thái Lan. Dương Thị Vân cùng đồng đội vượt Thái Lan để đứng hạng ba nhờ... ghi nhiều hơn đối thủ 1 bàn (bằng nhau mọi chỉ số còn lại), sau đó, lại vượt Myanmar để nằm trong nhóm 2 đội hạng ba xuất sắc nhất nhờ hiệu số bàn thắng bại nhỉnh hơn.

Trong số các đội vào tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn ít nhất, thủng lưới nhiều nhất, cũng là đội duy nhất không thắng tại vòng bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) vất vả vượt vòng bảng ẢNH: THỤY AN

Cục diện tại ASIAD cho thấy, bản đồ bóng đá nữ châu Á đã thay đổi. Bên cạnh nhóm "chị đại" Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, nhóm hai ngoài Đài Loan, Philippines đã có thêm Uzbekistan. Chỉ đầu tư bóng đá bài bản trong khoảng 5 năm qua, nhưng Uzbekistan đã phát triển vũ bão. Đại diện Trung Á từng thắng Việt Nam (1-0) tại vòng loại Olympic Paris 2024, rồi đến giải này, Uzbekistan bất ngờ cầm hòa Trung Quốc, điều mà đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng làm được dù đi trước hơn một thập kỷ.

Khi các đối thủ tiến bộ thần tốc, đội tuyển nữ Việt Nam (cùng Thái Lan, Myanmar) đang chững lại. ASIAD 2026 đánh dấu thời khắc chuyển giao thế hệ của nữ Việt Nam, khi HLV Hoàng Văn Phúc ngồi vào ghế nóng thay ông Mai Đức Chung, đồng thời các nhân tố trẻ trung như Thanh Nhã, Thu Xuân, Trúc Hương, Ngọc Minh Chuyên, Thu Thương, Vạn Sự bắt đầu có chỗ đứng vững chắc.

Trong cuộc chuyển giao ấy, những va vấp trong lối chơi là điều có thể chấp nhận. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bước qua "đỉnh", với thành công dồn dập giai đoạn 2019-2023 (vô địch SEA Games 4 lần liên tiếp, đoạt vé World Cup). Đây là khoảng lặng cần thiết để bóng đá nữ tự tái cấu trúc và làm mới mình.

Phải đá hết mình

Hành trình tại ASIAD 2026 của đội tuyển nữ Việt Nam đang có nét giống Asian Cup 2022.

Thanh Nhã cùng đồng đội cũng thua đậm 2 trận đầu (trong đó có trận thua Nhật Bản), cũng hòa một đội Đông Nam Á lượt cuối để giành suất trong nhóm hạng ba xuất sắc nhất, rồi cũng gặp Trung Quốc ở tứ kết.

4 năm trước tại Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam thua 1-3 trước Trung Quốc, nhưng đó là trận đấu hay. Thậm chí, theo nhiều tuyển thủ, đó là màn trình diễn ấn tượng và đáng nhớ nhất của đội trong cả giải đấu.

Quyết không từ bỏ ẢNH: THỤY AN

Đội tuyển nữ Việt Nam mở tỷ số nhờ cú "nã đại bác" của Tuyết Dung, sau đó phòng ngự phản công chặt chẽ, khoa học, khiến đối thủ gặp vô vàn khó khăn. Chỉ đến khi thể lực suy giảm (vì nhiều cầu thủ vừa mới khỏi Covid-19), đội tuyển nữ Việt Nam mới để thua liền 3 bàn. Đáng tiếc khi nữ Việt Nam đã có cơ hội gỡ 2-3, nhưng lại sút hỏng quả phạt đền trong hiệp 2.

Một trận đấu để đời không nói rằng bóng đá nữ Việt Nam tiệm cận Trung Quốc, nhưng rõ ràng đội tuyển nữ Trung Quốc không tạo ra cảm giác vượt trội, áp đảo toàn diện trước nữ Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Triều Tiên làm được.

Nếu có đấu pháp hợp lý, học trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể đạt đến trạng thái cầm cự, gây khó dễ cho đối thủ hệt như 4 năm trước.

Ở vòng bảng, Uzbekistan đã cầm hòa Trung Quốc bằng đấu pháp phòng ngự kín kẽ. Đại diện Trung Á bịt kín trung lộ, buộc Trung Quốc phải đá bóng dài, bóng bổng, rồi tận dụng sức mạnh cơ bắp để tranh đấu sòng phẳng.

So với nữ Uzbekistan, nữ Việt Nam không cao lớn và khỏe bằng. Nhưng, ông Hoàng Văn Phúc có những học trò đã kinh qua những trận đấu gian khổ với Nhật Bản, Hàn Quốc, từng so tài với những đội nữ mạnh nhất thế giới, nhờ vậy tích lũy được độ dày kinh nghiệm và bản lĩnh đáng nể.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng được trực tiếp chứng kiến sức mạnh của Trung Quốc trước thềm ASIAD 2026, khi so tài đối thủ tại Tô Châu. Học trò ông Phúc thua 0-3, nhưng đã chơi tốt ở nửa đầu trận đấu với thế phòng ngự tốt, níu chân Trung Quốc với tỷ số hòa 0-0. Cộng với băng hình thi đấu của Trung Quốc ở vòng bảng mà toàn đội nghiên cứu kỹ lưỡng trong những ngày qua, có thể tin, đội tuyển nữ Việt Nam biết mình phải làm gì.

Kết hợp tâm lý thoải mái khi đã xong mục tiêu, đội tuyển nữ Việt Nam có thể mở cánh cửa bán kết, dù hy vọng không nhiều.