U.23 Việt Nam phải đá trận để đời trước Hàn Quốc để chinh phục thầy Kim

Bài kiểm tra nặng ký cho U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 hôm nay (25.9) trong bối cảnh đặc biệt.

ASIAD 2026 là kỳ Á vận hội đầu tiên kể (từ khi ban tổ chức áp dụng điều lệ cho phép dùng cầu thủ quá tuổi) mà U.23 Việt Nam dự giải với đội hình thuần trẻ, không có bất cứ nhân tố nào trên 23 tuổi.

8 năm trước, U.23 Việt Nam lọt tới bán kết ASIAD 2018, nhờ sự dìu dắt của 3 đàn anh (Văn Quyết, Hùng Dũng và Anh Đức) từ đội tuyển quốc gia. Còn lúc này, HLV Đinh Hồng Vinh không sở hữu bất cứ ai kỳ cựu.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) chưa thể hiện sự vượt trội ẢNH: ĐỘC LẬP

Việc cử đội hình thuần U.23 được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lý giải là để lớp trẻ bồi dưỡng chuẩn bị cho SEA Games 34 và vòng loại U.23 châu Á 2028, đều diễn ra vào năm sau. Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận, Lê Phát, Quang Kiệt... là "của để dành" cho thế hệ U.23 kế cận, được hào phóng trao cơ hội ngay ở kỳ ASIAD này.

Song, trong tay HLV Đinh Hồng Vinh cũng có những nhân tố đang đá giải trẻ cuối cùng trong sự nghiệp. Đó là Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lý Đức, Trung Kiên, Ngọc Mỹ, Quốc Cường, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Minh Phúc...

Những cầu thủ này hiển nhiên không thuộc diện "bồi dưỡng cho U.23 châu Á", khi đã hết tuổi ở sân chơi trẻ.

Sự hiện diện của thế hệ 2003-2004 ở ASIAD 2026 mang một lớp nghĩa khác. Đây là thế hệ "lưng chừng" của bóng đá Việt Nam. Họ đủ đẳng cấp ở giải U.23, nhưng còn thiếu cho đội tuyển quốc gia.

Khoảng chuyển tiếp hững hờ ấy từng "nuốt chửng" nhiều ngôi sao tài năng. Những người chơi hay ở giải trẻ, song chẳng thể tiến bước quyết định lên đội tuyển.

Đình Bắc là nhân tố U.23 hiếm hoi chứng tỏ mình ở đội tuyển ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Việt Nam đang có nhiều cầu thủ như vậy. Tại ASEAN Cup 2026, ngoại trừ Đình Bắc, số còn lại hoặc lên tuyển làm "quân xanh" như Trung Kiên, Ngọc Mỹ, Quang Kiệt, Nhật Minh, hoặc còn không được ông Kim triệu tập.

Thanh Nhàn từng lên đội tuyển quốc gia trong chiến dịch trẻ hóa của cựu HLV Philippe Troussier. Phi Hoàng, Lý Đức đôi lần được HLV Kim Sang-sik để mắt, nhưng lên rồi... về.

Lứa U.23 Việt Nam thế hệ 2003-2004 chắc chắn là lứa nhiều thành tích bậc nhất lịch sử, khi vô địch U.23 Đông Nam Á, SEA Games và đoạt hạng ba châu Á. Chỉ lứa 1997-1998 có thể sánh ngang. Thế nhưng, trong khi lớp đàn anh có thể tự hào với Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Hải, Thành Chung, Đình Trọng, Tiến Linh, lứa đàn em lúc này chỉ có một người đủ sức đá chính ở đội tuyển, đó là Đình Bắc.

Phép thử

Cánh cửa cạnh tranh cho cầu thủ trẻ còn hẹp hơn, khi luồng cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch lên tuyển với tần suất ngày một dày.

Tại FIFA ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik gọi 5 Việt kiều và 3 ngoại binh nhập tịch. 8 cầu thủ mang dòng máu ngoại, tương ứng hơn 1/3 quân số. Những suất đá còn lại là chuyện của dàn trụ cột đàn anh vốn dĩ còn rất đông đảo. Trong cuộc đua khắc nghiệt ấy, người trẻ muốn chen vào được, có lẽ phải xuất chúng như Đình Bắc.

So với 5-10 năm trước, khi nguồn cầu thủ còn hạn chế, U.23 Việt Nam đang phải bước lên đường đua chật hẹp hơn. Áp lực thành tích buộc ông Kim phải dùng những người tốt nhất, thay vì phiêu lưu thử nghiệm. Để lọt vào nhóm "tốt nhất" ấy, Thanh Nhàn, Quốc Việt phải nhặt từng mảnh cơ hội.

U.23 Việt Nam phải chiến đấu ẢNH: ĐỘC LẬP

Cuộc so tài U.23 Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 hôm nay (25.9) là một dạng cơ hội như vậy. U.23 Hàn Quốc đã vô địch 4 kỳ ASIAD liên tục (tổng 6 lần lên ngôi trong cả lịch sử), lại mang đến Aichi đội hình mạnh nhất. HLV Lee Min-sung gọi 9 tuyển thủ đá ở châu Âu, nổi bật có hậu vệ Kim Ji-soo (Brentford), Bae Jun-ho (Stoke City), Lee Young-jun (Grasshoper) hay Eom Ji-sung (Swansea City). U.23 Hàn Quốc tận dụng điều lệ ASIAD để gọi 3 cầu thủ quá tuổi, gồm Lee Gi-hyuk, Yang Hyun-jun và Eom Ji-sung.

U.23 Hàn Quốc mang lực lượng tinh nhuệ, với kỳ vọng đoạt huy chương "chữa lành" cho những thất bại nối đuôi nhau từ đầu năm. Đội bóng này sẽ rất khác tập thể mà U.23 Việt Nam từng thắng trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026 hồi tháng 1.

"Những thất bại đã khiến người Hàn nổi giận", ông Hong Jae-min, nguyên Tổng biên tập Tạp chí thể thao 442 Hàn Quốc, chia sẻ với Báo Thanh Niên. U.23 Việt Nam sẽ đối đầu cơn thịnh nộ ấy ở tứ kết.

Nhưng, gian nan mới tỏ mặt nhân tài. Một bài kiểm tra khó là thước đo lý tưởng để HLV Kim Sang-sik đánh giá lại năng lực lứa U.23. Muốn lên tuyển, hãy gặp đội mạnh nhất và cho thầy Kim thấy mình làm được gì.