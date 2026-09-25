HLV Philippines: 'Đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên vô địch FIFA ASEAN Cup, nhưng...'

HLV Philippines tự tin

Philippines và Việt Nam sẽ gặp nhau vào 19 giờ 30 ngày 26.9.

Mở đầu buổi họp báo vào trưa nay, HLV Cuadrat bày tỏ sự phấn khích khi đây là giải đấu đầu tiên do FIFA tổ chức trong khu vực, đồng thời là dịp hiếm hoi ông có thể tập hợp đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Ông cho biết: "Đây là một phép thử thực sự tốt cho chúng tôi, và chúng tôi hài lòng với công tác chuẩn bị. Chúng tôi đã có thể tập hợp lại những cầu thủ tốt nhất, điều mà chúng tôi không làm được kể từ trận gặp Tajikistan hồi tháng 3. Sau đó, chúng tôi chỉ đá một số trận giao hữu và cả ASEAN Cup, nhưng giải đấu đó lại không nằm trong lịch FIFA nên chúng tôi không thể triệu tập một số cầu thủ từ các câu lạc bộ lớn. Giờ đây, chúng tôi thực sự rất háo hức được chứng kiến phong độ của những cầu thủ tốt nhất, cố gắng có kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam, Pakistan và Thái Lan".

Dù vậy, HLV người Tây Ban Nha cũng thừa nhận đội nhà vẫn phải chấp nhận vắng 2 cái tên đáng chú ý đang thi đấu tại Đức là Overmeier và Gary Coleman, do "những lý do khác nhau" khiến 2 cầu thủ này không thể góp mặt trong đợt tập trung lần này.

Trả lời câu hỏi về sự tự tin trước trận đấu, cầu thủ Kevin, người cũng có mặt tại buổi họp báo khẳng định: "Tôi nghĩ chúng tôi có sự tự tin tốt nhất. Chúng tôi đã có vài buổi tập chất lượng, và như HLV vừa nói, lần này chúng tôi sở hữu một đội hình thực sự mạnh. Chỉ thiếu vài cầu thủ thôi, nhưng đội hình vẫn rất mạnh. Vì vậy tôi khá tự tin rằng chúng tôi có thể ra sân và thi đấu cạnh tranh tốt".

Đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

Khi được hỏi sâu hơn về đối thủ Việt Nam, HLV Cuadrat dành sự tôn trọng đặc biệt cho nhà đương kim vô địch khu vực: "Chúng tôi biết họ từng vô địch 2 giải đấu gần nhất trong khu vực. Chúng tôi biết đội hình của họ có nhiều cầu thủ giỏi, và họ cũng đang bổ sung thêm những gương mặt mới. Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ, xem lại băng hình, phân tích kỹ lưỡng và sẽ cố gắng thi đấu cạnh tranh. Chúng tôi biết mình đang đối đầu một đội bóng xếp trên chúng tôi tới 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, dù họ được đánh giá cao hơn, chúng tôi vẫn phải cố gắng chơi đúng thứ bóng đá của mình để có điểm ngay từ trận đầu tiên".

Ông nhấn mạnh thêm, đội bóng của ông sẽ không chọn lối chơi tiêu cực: "Chúng tôi sẽ không cố gắng phòng ngự, không chơi để hướng đến tỷ số 0-0. Chúng tôi là một đội bóng yêu thích lối chơi tấn công. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cống hiến, kiểm soát bóng tốt, và tôi hy vọng người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận đấu hay".

Đáng chú ý, khi được hỏi về việc Việt Nam đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ để nâng tầm đội tuyển, HLV Cuadrat cho rằng đây là điều dễ hiểu: "Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam là một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu, bởi vị trí của họ trên bảng xếp hạng FIFA cũng như thành công ở 2 kỳ giải gần nhất. Một lợi thế của một số đội tuyển là các cầu thủ thi đấu ở giải quốc nội, giúp họ chủ động hơn về lịch tập trung. Ở ASEAN Cup vừa qua, chúng tôi buộc phải đưa đội U.23 lên thi đấu vì giải không nằm trong lịch FIFA, trong khi Việt Nam vẫn triệu tập được lực lượng mạnh nhất. Nhưng đó không phải là cái cớ. Chúng tôi có những cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ, đến từ các giải đấu lớn ở châu Á như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, cũng như từ Mỹ và châu Âu. Chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, nhưng đó là những cầu thủ thông minh, hiểu bóng đá. Ở vòng loại Asian Cup, chúng tôi từng khiến Tajikistan, đội xếp trên chúng tôi trên bảng xếp hạng, gặp rất nhiều khó khăn, hòa 2-2 trên sân nhà và 1-1 trên sân khách, chỉ thua vì đúng 1 bàn thắng. Tôi hy vọng chúng tôi cũng có thể cạnh tranh sòng phẳng ở giải đấu lần này".





HLV Carles Cuadrat đánh giá cao đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH





Nỗ lực cải thiện đội tuyển Philippines

Trên thực tế, phát biểu đầy quyết tâm của HLV Cuadrat diễn ra trong bối cảnh Philippines vừa trải qua một kỳ ASEAN Cup 2026 hết sức thất vọng. Đội bóng này toàn thua trước những đối thủ mạnh trong khu vực - thua đậm 1-4 trước Myanmar, thua sát nút 0-1 trước cả Malaysia lẫn Thái Lan - và chỉ có được chiến thắng duy nhất 4-1 trước Lào, đội bị đánh giá yếu nhất bảng đấu. Với vỏn vẹn 1 thắng, 3 thua, Philippines xếp thứ 7 chung cuộc, bị loại ngay từ vòng bảng.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Philippines hiện chỉ đứng thứ 135 thế giới, thấp hơn cả Pakistan (thứ 198 nhưng được đánh giá còn hạn chế hơn về mọi mặt) khi so về giá trị đội hình: Philippines chỉ được định giá 3,39 triệu euro (khoảng 103 tỉ đồng), xếp cuối bảng Division 1 gồm 8 đội tại FIFA ASEAN Cup 2026 - thấp hơn cả Pakistan lẫn Việt Nam.

Về nhân sự, Philippines sở hữu dàn cầu thủ Philippines kiều và nhập tịch khá đa dạng, nổi bật nhất là các chân sút Bjorn Martin Kristensen (13 bàn sau 17 lần khoác áo) và Jarvey Gayoso (7 bàn sau 38 trận), cùng đội trưởng kỳ cựu Manny Ott (72 lần khoác áo). HLV Carles Cuadrat, 56 tuổi, người Tây Ban Nha, từng có thời gian dẫn dắt Bengaluru FC và East Bengal tại Ấn Độ, được bổ nhiệm làm HLV trưởng toàn thời gian từ tháng 7.2025, sau khi người tiền nhiệm Albert Capellas - cũng là một HLV Tây Ban Nha - bất ngờ từ chức vì lý do cá nhân. Đáng chú ý, ông là HLV trưởng thứ 3 của Philippines chỉ trong 17 tháng, cho thấy sự thiếu ổn định trong công tác huấn luyện của đội bóng này.

Với phong độ sa sút cùng sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện, Philippines rõ ràng bước vào trận đấu với Việt Nam trong tư thế của đội bóng chiếu dưới. Tuy nhiên, những phát biểu đầy quyết tâm của HLV Cuadrat cùng các học trò cho thấy đoàn quân xứ sở vạn đảo sẽ không dễ dàng buông xuôi, mà sẽ cố gắng gây bất ngờ bằng lối chơi tấn công sòng phẳng.