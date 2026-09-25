Dự đoán tỷ số Việt Nam thắng Philippines 2-0: Đình Bắc, Khoa Ngô cùng lập công

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam được Transfermarkt định giá 6,28 triệu euro (khoảng 190,9 tỉ đồng), xếp thứ 5 trong số 14 đội tham dự. Trong khi đó, Philippines chỉ được định giá 3,93 triệu euro (khoảng 119,5 tỉ đồng), xếp thứ 7, thấp hơn đáng kể so với "Những chiến binh sao vàng". Đây là cơ sở đầu tiên cho thấy khoảng cách trình độ giữa 2 đội.

Không chỉ vượt trội trên giấy tờ, đội tuyển Việt Nam còn đang sở hữu vị thế của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup 2026, trong khi Philippines lại vừa trải qua một giải đấu đáng quên. Ở vòng bảng, đội bóng này để thua đậm 1-4 trước Myanmar, thua sát nút 0-1 trước Malaysia và 0-1 trước Thái Lan, chỉ có được chiến thắng duy nhất 4-1 trước Lào, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng đấu. Với thành tích 1 thắng, 3 thua, Philippines dừng bước ngay từ vòng bảng, không thể cạnh tranh một suất bán kết.

Đình Bắc là Vua phá lưới ở ASEAN Cup 2026, đang duy trì phong độ tốt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sự chênh lệch về đẳng cấp, kết hợp phong độ không tốt của Philippines, là những yếu tố then chốt giúp đội tuyển Việt Nam có quyền tự tin bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng chiếu trên.

Dù được đánh giá cao hơn hẳn, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể chủ quan, bởi thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 không cho phép bất kỳ đội bóng nào lơ là. Khác với ASEAN Cup truyền thống, giải đấu năm nay không có vòng bán kết, buộc các đội phải nỗ lực tối đa ngay từ vòng bảng để giành vé đi tiếp, thay vì trông chờ vào cơ hội sửa sai ở những vòng đấu loại trực tiếp phía sau.

Bên cạnh đó, đội hình hiện tại trong tay HLV Kim Sang-sik có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, đáng chú ý là Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) hay Williams Minh Hoàng. Đây chính là động lực để những cái tên này thể hiện bản thân, chứng minh giá trị trước HLV Kim Sang-sik. Sự khát khao của những cầu thủ mới, kết hợp cùng kinh nghiệm của nhóm trụ cột, hứa hẹn giúp đội tuyển Việt Nam có một màn trình diễn thuyết phục trước Philippines.

Dự đoán: đội tuyển Việt Nam 2-0 Philippines.

Ghi bàn: Đình Bắc, Khoa Ngô.



