U.16 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn ghi 2 bàn, vẫn thua Úc đáng tiếc: Đấu Trung Quốc ngày nào?

U.16 Việt Nam nỗ lực trước đội trẻ Úc

U.16 Việt Nam đã có màn trình diễn nỗ lực trước U.16 Úc trong trận ra quân tại giải U.16 quốc tế CFA Team China 2026. Dù để thua với tỷ số 2-4, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện sự chủ động trong triển khai lối chơi, tạo ra nhiều cơ hội và có thời điểm gây sức ép đáng kể lên đối thủ.

Sau những phút đầu chơi thận trọng, U.16 Việt Nam dần tự tin và tổ chức được nhiều đợt lên bóng có nét. Phút 19, từ một tình huống phản công, Văn Cảnh xâm nhập vòng cấm và có cơ hội dứt điểm nhưng bị hậu vệ Úc cản phá. Chỉ một phút sau, từ quả phạt góc, Trung Anh bật cao đánh đầu vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho U.16 Việt Nam.

U.16 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm tại chuyến tập huấn Trung Quốc ẢNH: VFF

Đội tuyển tiếp tục duy trì thế trận tích cực, mạnh dạn triển khai bóng. Tuy nhiên, U.16 Úc tận dụng một tình huống mất bóng của U.16 Việt Nam để gỡ hòa 1-1 ở phút 28. Đến phút 34, đội bóng trẻ xứ chuột túi phản công và có tình huống căng ngang khiến Minh Quang phản lưới nhà, giúp Úc dẫn 2-1 sau hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, U.16 Úc nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 56 sau một tình huống U.16 Việt Nam mất bóng ở khu vực giữa sân. Đến phút 66, U.16 Úc được hưởng phạt đền sau tình huống Minh Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm, qua đó nâng cách biệt lên 4-1.

Không buông xuôi, U.16 Việt Nam tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Phút 71, từ một tình huống phản công, Trung Anh căng ngang để Minh Nhật băng vào dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Đến phút 83, U.16 Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi Tuấn Kiệt bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Minh Nhật không thể đánh bại thủ môn Úc trên chấm 11m.

Đây là khoảnh khắc đáng tiếc nhất trận. Nếu rút ngắn tỷ số xuống 3-4, U.16 Việt Nam có thể làm nên chuyện.

Những phút cuối, U.16 Việt Nam tiếp tục tạo thêm một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhận thất bại 2-4 trước U.16 Úc.

So tài chủ nhà Trung Quốc vào ngày 27.9

Dù kết quả chưa như mong muốn, trận đấu mang lại những trải nghiệm cần thiết cho các cầu thủ trẻ trong quá trình tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

U.16 Việt Nam còn 2 trận gặp U.16 Trung Quốc và U.16 Kyrgyzstan ẢNH: VFF

Sự chủ động trong triển khai bóng, tinh thần thi đấu tích cực và nỗ lực tìm kiếm cơ hội đến những phút cuối là những điểm đáng ghi nhận của U.16 Việt Nam trước đối thủ có chất lượng.

CFA Team China 2026 vì vậy là cơ hội để các cầu thủ trẻ được cọ xát trong môi trường thi đấu quốc tế, kiểm nghiệm khả năng thích ứng trước những đối thủ có trình độ và phong cách chơi khác nhau, qua đó tích lũy thêm vốn trận mạc phục vụ quá trình phát triển lâu dài.

Theo lịch thi đấu, U.16 Việt Nam sẽ tiếp tục gặp chủ nhà U.16 Trung Quốc vào ngày 27.9, trước khi khép lại giải đấu bằng trận gặp U.16 Kyrgyzstan ngày 30.9.