Ngôi sao đang lên của bắn súng Việt Nam, HCĐ đồng đội ASIAD 20 Nguyễn Thùy Trang là ai?

Từ tấm HCB SEA Games

Tại SEA Games 33 diễn ra hồi tháng 12.2025, Nguyễn Thùy Trang cùng Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa Hồng giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, đồng thời phá kỷ lục SEA Games với tổng điểm 1.711. Đây là một trong những chiến tích đáng nhớ của bắn súng Việt Nam tại kỳ đại hội này.

Thùy Trang so tài với Trịnh Thu Vinh ở SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở nội dung 25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ, Thùy Trang cũng để lại dấu ấn khi bất ngờ dẫn trước đàn chị Thu Vinh với tỷ số 33-31 sau loạt bắn chính. Tuy nhiên, Thu Vinh kịp gỡ hòa 34-34, buộc 2 xạ thủ Việt Nam phải bước vào loạt bắn thêm (shoot-off) để phân định người vô địch. Trong loạt bắn quyết định ấy, Thùy Trang chỉ giành được 2 điểm, trong khi Thu Vinh ghi 3 điểm để lên ngôi. Thua sát nút trước đồng đội, Thùy Trang đành chấp nhận HCB. Tính chung tại SEA Games 33, cô đóng góp cho đoàn Việt Nam 2 HCV và 2 HCB.

Đến nhà vô địch châu Á

Bước sang năm 2026, Nguyễn Thùy Trang tiếp tục gây tiếng vang lớn hơn ở đấu trường châu lục. Đầu tháng 2, tại giải bắn súng vô địch châu Á tổ chức ở Ấn Độ, cô đối đầu Manu Bhaker, đương kim HCĐ Olympic Paris 2024 của chủ nhà Ấn Độ, trong trận chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Hai xạ thủ hòa nhau 35-35 sau loạt bắn chính, tiếp tục phải phân định thắng thua bằng loạt bắn shoot-off. Lần này, may mắn nghiêng về phía Thùy Trang khi cô thắng 3-2, giành tấm HCV cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp ở đấu trường châu lục.





Trước đó, ngay từ năm 2023, Thùy Trang đã manh nha khẳng định tài năng khi giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ tại giải Cúp bắn súng hơi châu Á tổ chức ở Jakarta (Indonesia), trong khi Trịnh Thu Vinh khi đó chỉ về đích ở vị trí thứ 4.

Nếu cải thiện được tâm lý thi đấu, Thùy Trang sẽ tiến rất xa ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lần đầu vào chung kết ASIAD

Tại ASIAD 20 đang diễn ra, Nguyễn Thùy Trang tiếp tục chứng minh sự tiến bộ và phong độ ổn định. Cô cùng Thu Vinh và Thu Thủy giành HCĐ nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ với tổng điểm 1.719, 46 lần bắn trúng hồng tâm, chỉ xếp sau Trung Quốc (HCV) và Hàn Quốc (HCB). Về mặt thành tích cá nhân, Thùy Trang xếp hạng 5 vòng loại với 577 điểm, chính thức giành vé vào chung kết. Ở vòng loại, nhà vô địch Olympic 2024 người Hàn Quốc còn không vào được chung kết như Trang.

Thùy Trang (giữa) nhận HCĐ đồng đội ASIAD 20 Ảnh: Bùi Lượng

Tại loạt bắn chung kết vào trưa 23.9, trước những VĐV hàng đầu thế giới và châu lục (trong đó có xạ thủ Trung Quốc từng HCV Olympic), cô gái trẻ dừng bước ở vị trí thứ 6. Tuy nhiên, đây cũng là thành tích đáng khích lệ.



Ở tuổi 22, Nguyễn Thùy Trang vẫn còn rất trẻ so với mặt bằng chung của các xạ thủ đỉnh cao thế giới, vốn là môn thể thao đòi hỏi sự tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh tâm lý qua nhiều năm. Với những gì đã thể hiện liên tục từ cấp độ châu lục đến khu vực trong 3 năm qua, cô hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục phát triển, cống hiến lâu dài và trở thành một trong những trụ cột tương lai của bắn súng Việt Nam.