Dương Thúy Vi: 12 năm từ đỉnh Incheon đến thử thách ASIAD 20

Từ người mở đường đến võ sĩ kỳ cựu

Tại ASIAD 17 năm 2014, Thúy Vi thi đấu kiếm thuật và thương thuật, hai bài thi được cộng điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Cô vượt qua Li Yi của Macau để giành HCV, mang về tấm HCV lịch sử cho wushu Việt Nam tại đấu trường Á vận hội.

Đó là khoảnh khắc mà sự nghiệp của Thúy Vi bước sang một trang khác. Nhưng điều đáng nói hơn là sau Incheon, cô không biến tấm HCV ấy thành điểm kết thúc.

Dương Thúy Vi tự tin trở lại nhắm huy chương cao nhất sau 12 năm ẢNH: Nhật thịnh

Nếu Incheon là thời điểm Thúy Vi chứng minh rằng cô có thể đứng trên đỉnh châu Á, thì ASIAD 20 là bài kiểm tra về khả năng duy trì đẳng cấp sau hơn một thập niên.

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023, Thúy Vi giành HCĐ ở chính nội dung kiếm thuật và thương thuật. Hai đối thủ xếp trên cô khi đó là Lai Xiaoxiao của Trung Quốc và Zahra Kiani của Iran.

Lần này 2 đối thủ không có mặt, nội dung thi của Thúy Vi cũng chỉ có 5 VĐV, trong đó có tài năng mới Yao Yang của Trung Quốc và 3 võ sĩ còn lại đến từ Nhật Bản, Indonesia và Malaysia. Tất cả đều trẻ hơn Vi rất nhiều.

Khoảng cách 12 năm vì thế tạo nên một câu chuyện rất khác. Thúy Vi không còn thi đấu với vị thế của một tài năng trẻ đang tìm kiếm sự khẳng định. Cô bước lên thảm đấu với tư cách một trong những võ sĩ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển wushu Việt Nam.

Mới đây ở Cúp Taolu thế giới 2026 ở Hải Khẩu hồi tháng 7, Thúy Vi giành HCV thương thuật với 9,746 điểm, đồng thời đoạt HCĐ kiếm thuật với 9,730 điểm. Nên đó là cơ sở để hy vọng.

Nói cách khác, Thúy Vi không đến ASIAD 20 chỉ bằng hào quang của Incheon. Cô đến Nhật Bản sau một mùa giải mà mình vẫn đứng trên bục huy chương ở đấu trường thế giới.

Dương Thúy Vi với bài kiếm thuật ẢNH: nhật thịnh

Cơ hội nằm ở hai bài thi

Cơ hội của Thúy Vi tại ASIAD có thể nhìn từ ba yếu tố: phong độ hiện tại, chất lượng hai bài thi và khả năng hoàn thành trọn vẹn cả hai phần trong cùng ngày thi đấu.

Phong độ hiện tại có cơ sở tích cực nhờ HCV thương thuật thế giới và HCĐ kiếm thuật. Kinh nghiệm là lợi thế rõ ràng. Nhưng sức ép cũng lớn hơn khi những đối thủ hàng đầu châu Á cùng xuất hiện.

Điều thú vị nhất trong câu chuyện Dương Thúy Vi tại ASIAD 20 không nằm ở việc cô có thể lặp lại thành tích Incheon hay không, mà là nhà vô địch ASIAD sau 12 năm sẽ đứng ở đâu giữa thế hệ mới?

Câu trả lời sẽ được quyết định trên thảm đấu, bằng hai bài kiếm thuật và thương thuật. Ngày hôm nay 23.9, Thúy Vi bước vào nội dung kiếm thuật nữ lúc 9 giờ 10 và thương thuật nữ lúc 13 giờ 50. Thành tích chung cuộc được tính từ tổng điểm của hai bài.

Đó là một ngày thi đấu đặc biệt: 12 năm sau Incheon, người từng mở cánh cửa vàng cho wushu Việt Nam tại ASIAD lại đứng trước một thử thách lớn khác.

Thúy Vi đã chứng minh tại World Taolu Cup rằng tuổi tác chưa khiến cô rời khỏi cuộc đua. Nhưng ASIAD là một sân khấu khác, nơi những khoảng cách rất nhỏ về điểm số có thể quyết định màu huy chương.

Dương Thúy Vi biểu diễn thương thuật ẢNH: nhật thịnh

Và có lẽ đó mới là giá trị lớn nhất của hành trình sau 12 năm: Dương Thúy Vi không bước vào ASIAD 20 chỉ để nhắc lại ký ức Incheon. Cô đến Nagoya với một phong độ mới, một thử thách mới và cơ hội để viết thêm một chương nữa cho sự nghiệp vốn đã trở thành một phần đáng nhớ của wushu Việt Nam

Ban huấn luyện wushu Việt Nam đã thận trọng khi đánh giá cơ hội của Thúy Vi. Thành tích HCV thương thuật tại World Taolu Cup là tín hiệu tích cực, nhưng tại ASIAD, tất cả những đối thủ mạnh nhất châu lục đều hướng đến cuộc tranh tài. Đặc biệt, việc VĐV Trung Quốc không thi đấu thương thuật nữ tại World Cup Talou mà tập trung cho ASIAD khiến kết quả giải thế giới chưa thể phản ánh đầy đủ tương quan lực lượng lần này. Đó là khác biệt quan trọng giữa một giải đấu chuẩn bị và một kỳ Á vận hội.

Hy vọng cô gái vàng của wushu sẽ thành công mang về chiếc huy chương danh giá cho đoàn thể thao Việt Nam.