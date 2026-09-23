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    Thể thaoCác môn khác

    Live ASIAD 2026 hôm nay: Nguyễn Thùy Trang đấu bắn súng vòng loại, điểm đang cao hơn Trịnh Thu Vinh

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    Hôm nay (23.9), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở ASIAD 20 tại Nhật Bản với hy vọng gặt hái thành công ở các môn bắn súng, wushu...
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    Môn bắn súng bắt đầu từ 7 giờ 45 với nội dung súng ngắn nữ. Đây là nội dung mà bắn súng Việt Nam được kỳ vọng có được thành tích cao nhất khi góp mặt 3 xạ thủ tài năng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy. 

    Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Chờ tin vui bắn súng, wushu - Ảnh 1.

    Trịnh Thu Vinh (phải) cùng Nguyễn Thùy Trang được kỳ vọng tỏa sáng ở cá nhân lẫn đồng đội nội dung súng ngắn diễn ra hôm nay

    ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

    Tuy nhiên nội dung này cũng dự báo cạnh tranh quyết liệt khi có sự góp mặt của 60 xạ thủ, trong đó có nhiều đối thủ mạnh của Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Nếu vượt qua được vòng loại, Trịnh Thu Vinh cùng  các đồng đội còn có cơ hội cạnh tranh huy chương ở chung kết đồng đội diễn ra cũng trong sáng nay. Với lực lượng khá đồng đều, đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng kỳ vọng gặt hái thành công ở đồng đội nữ. 

    Môn wushu thi đấu từ 7 giờ sáng với niềm hy vọng đặt vào cựu vô địch ASIAD Dương Thúy Vi. 12 năm sau tấm HCV tại Incheon (Hàn Quốc), Dương Thúy Vi vẫn thể hiện được tài năng, đẳng cấp khó bị thay thế ở đội tuyển wushu Việt Nam. Cô sẽ tranh tài kiếm thuật nữ và thương thuật nữ với niềm tin sẽ thể hiện được hết tinh hoa, phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh. 

    Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Chờ tin vui bắn súng, wushu - Ảnh 2.

    Dương Thúy Vi hứa hẹn phát huy được tài năng cùng bản lĩnh của cựu vô địch ASIAD

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Từ 16 giờ, các võ sĩ wushu Việt Nam bước vào tranh tài bán kết nội dung tán thủ. Việc góp mặt ở 4 trận bán kết, ít nhất có 4 HCĐ giúp tinh thần các võ sĩ Việt Nam thoải mái, sẵn sàng bước lên bục cao hơn. Nguyễn Thị Thu Thủy (60 kg nữ), Đinh Văn Tâm (56 kg nam), Hứa Văn Đoàn (60 kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (65 kg nam) là những đại diện của wushu Việt Nam ở vòng bán kết này. 

    Vào lúc 7 giờ, Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng thi đấu chung kết nội dung xuất phát đồng hàng nam của xe đạp đường trường. Đường đua nhiều đèo dốc là thách thức lớn với các tay đua Việt Nam nhưng Xuân Lộc được kỳ vọng tạo bất ngờ.

     Ngoài ra trong hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam còn góp mặt tranh tài các môn khác như thể thao điện tử, cử tạ, karate, bóng chuyền bãi biển, bơi, TDDC. 

    Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 23.9: 

    Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Chờ tin vui bắn súng, wushu - Ảnh 3.


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