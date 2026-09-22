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    Thể thaoCác môn khác

    Đội tuyển bắn súng Việt Nam mất tấm vé chung kết vì lỗi hy hữu, nỗi buồn Tâm Quang và Thanh Thảo

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    Thi đấu đầy nỗ lực, Phí Thanh Thảo/Nguyễn Tâm Quang xuất sắc xếp hạng tư của vòng loại nội dung súng trường hơi đôi nam nữ tại ASIAD 20 nhưng vẫn bị loại vào phút chót.

    Ở vòng loại 10m súng trường hơi đôi nam nữ diễn ra hôm nay, xạ thủ Phí Thanh Thảo cùng Nguyễn Tâm Quang thi đấu ấn tượng, xếp hạng tư sau Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và giành quyền vào chung kết dành cho 4 đội xuất sắc nhất.

    Đội tuyển bắn súng Việt Nam mất tấm vé chung kết vì lỗi hy hữu, nỗi buồn Tâm Quang và Thanh Thảo- Ảnh 1.

    Xạ thủ Nguyễn Tâm Quang

    Đội tuyển bắn súng Việt Nam mất tấm vé chung kết vì lỗi hy hữu, nỗi buồn Tâm Quang và Thanh Thảo- Ảnh 2.

    Phí Thanh Thảo mất suất vào chung kết 10m súng trường hơi đôi nam nữ hết sức đáng tiếc

    ẢNH: GIANG PHẠM

    Bất ngờ xảy ra khi BTC hủy thành tích thi đấu của bộ đôi xạ thủ Việt Nam, từ đó chủ nhà Nhật Bản từ hạng 5 được đôn lên hạng 4 và giành suất vào chung kết. Lý do khiến đội tuyển bắn súng Việt Nam bị loại được ban huấn luyện cho biết là BTC thông báo đội Việt Nam bị lỗi trang thiết bị. Vấn đề không nằm ở đạn dược mà trang phục thi đấu của các VĐV Việt Nam không đạt chuẩn như quy định của BTC. Trước khi dự ASIAD, Việt Nam đã kiểm tra kỹ. Trang phục thi đấu của xạ thủ Việt Nam từng được BTC kiểm tra từ 1-2 ngày trước và không phát hiện vấn đề. Nhưng sau khi Nhật Bản khiếu nại, BTC lại xác định trang phục của Việt Nam “quá cứng”, vượt 0,1 so với tiêu chuẩn.

    BTC chọn ngẫu nhiên các đội vào chung kết để kiểm tra xác suất. Mới đây, đội tuyển Hàn Quốc thi đấu xong vòng loại cũng bị kiểm tra ngẫu nhiên và do không đạt chuẩn về đạn nên không được vào chung kết. 



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