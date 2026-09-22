Đội tuyển bắn súng Việt Nam mất tấm vé chung kết vì lỗi hy hữu, nỗi buồn Tâm Quang và Thanh Thảo

Ở vòng loại 10m súng trường hơi đôi nam nữ diễn ra hôm nay, xạ thủ Phí Thanh Thảo cùng Nguyễn Tâm Quang thi đấu ấn tượng, xếp hạng tư sau Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và giành quyền vào chung kết dành cho 4 đội xuất sắc nhất.

Xạ thủ Nguyễn Tâm Quang

Phí Thanh Thảo mất suất vào chung kết 10m súng trường hơi đôi nam nữ hết sức đáng tiếc ẢNH: GIANG PHẠM

Bất ngờ xảy ra khi BTC hủy thành tích thi đấu của bộ đôi xạ thủ Việt Nam, từ đó chủ nhà Nhật Bản từ hạng 5 được đôn lên hạng 4 và giành suất vào chung kết. Lý do khiến đội tuyển bắn súng Việt Nam bị loại được ban huấn luyện cho biết là BTC thông báo đội Việt Nam bị lỗi trang thiết bị. Vấn đề không nằm ở đạn dược mà trang phục thi đấu của các VĐV Việt Nam không đạt chuẩn như quy định của BTC. Trước khi dự ASIAD, Việt Nam đã kiểm tra kỹ. Trang phục thi đấu của xạ thủ Việt Nam từng được BTC kiểm tra từ 1-2 ngày trước và không phát hiện vấn đề. Nhưng sau khi Nhật Bản khiếu nại, BTC lại xác định trang phục của Việt Nam “quá cứng”, vượt 0,1 so với tiêu chuẩn.

BTC chọn ngẫu nhiên các đội vào chung kết để kiểm tra xác suất. Mới đây, đội tuyển Hàn Quốc thi đấu xong vòng loại cũng bị kiểm tra ngẫu nhiên và do không đạt chuẩn về đạn nên không được vào chung kết.







