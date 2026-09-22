Nóng: 1 giờ 30 hôm nay, đồng đội nữ kata Việt Nam đấu Iran tranh HCV, chờ tin vui từ Nhật Bản

Ngày thi đấu thứ 3 của ASIAD 20 đang diễn ra đầy sôi động với nhiều nội dung có VĐV Việt Nam tranh tài. Trong đó, karate mang đến một trong những cơ hội cạnh tranh HCV đáng chú ý nhất khi bộ ba Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm tiến thẳng vào trận chung kết kata đồng đội nữ.

Ở tứ kết, 3 cô gái Việt Nam đối đầu Nepal. Với bài biểu diễn có độ khó cao, kỹ thuật chính xác và sự đồng bộ tốt, đội Việt Nam nhận được sự đánh giá rất cao từ các trọng tài, giành chiến thắng 5-0 để ghi tên vào bán kết.

Sau khi hoàn thành phần thi, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên tiếp tục chờ đối thủ ở trận bán kết. Đài Loan (Trung Quốc) trước đó đã vượt qua Ma Cao với tỷ số 5-0 để giành quyền đi tiếp.

3 cô gái Việt Nam có màn thể hiện xuất sắc ẢNH: QUANG TUYẾN

Vượt qua Đài Loan, thẳng tiến chung kết tranh HCV

Không mất nhiều thời gian để bộ ba Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh. Ở bán kết, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm có màn trình diễn giàu sức thuyết phục trước Đài Loan (Trung Quốc).

Bài kata của đội Việt Nam được đánh giá cao ở độ biểu cảm, kỹ thuật và khả năng phối hợp. 5 trọng tài lần lượt chấm 8,4; 7,8; 8,4; 7,7 và 7,9 điểm, giúp Việt Nam giành chiến thắng 5-0.

Các đối thủ của Việt Nam

Kết quả này đưa Việt Nam vào chung kết kata đồng đội nữ ASIAD 20. Ông Vũ Sơn Hà - Trưởng bộ môn karate cho biết việc chúng ta vượt qua Đài Loan ở bán kết có thể xem là 1 dấu ấn, vì Đài Loan đã tập luyện tại Nhật Bản suốt 3 tháng trời và chuẩn bị rất kỹ trong khi Việt Nam cũng chỉ có 2 đợt tập ngắn tại Osaka. Dù vậy, các cô gái Việt Nam đã thể hiện tốt kỹ thuật, độ khó và bản lĩnh thi đấu để giành chiến thắng ấn tượng

Ở trận bán kết còn lại, Iran cũng có chiến thắng 5-0 trước Philippines, qua đó trở thành đối thủ của Việt Nam trong trận tranh HCV. 3 VĐV của Iran là Zeinab Al Sadat Hosseini, Fatemeh Sadeghi Dastak và Sepideh Amini Soumeh Kabodin. Đáng chú ý, tại giải vô địch karate châu Á 2026 ở Bali (Indonesia), bộ ba Fatemeh Sadeghi, Sepideh Amini và Zeinab Al Sadat Hosseini đã giành HCĐ nội dung kata đồng đội nữ cho Iran. Họ lần lượt vượt qua Indonesia 6-1 ở vòng đầu, thắng Việt Nam 4-3 để vào bán kết, sau đó thua Nhật Bản 0-7 và đánh bại Hồng Kông 5-2 trong trận tranh HCĐ.

Trong đó, Fatemeh Sadeghi còn thi đấu nổi bật, giành thêm HCĐ kata cá nhân nữ tại cùng giải đấu. Đây là thành tích cho thấy bộ ba Iran đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và là những đối thủ đáng chú ý ở nội dung kata đồng đội.

2 trận đấu vào sáng nay của Ngọc Nhi - Ngọc Trâm - Thu Uyên đều rất thuyết phục ẢNH: QUANG TUYẾN

Chung kết lúc 13 giờ 30, cơ hội vàng cho Việt Nam

Theo lịch thi đấu, trận chung kết kata đồng đội nữ giữa Việt Nam và Iran diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 22.9 (giờ Việt Nam). Nếu giành chiến thắng, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Đây cũng là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của thể thao Việt Nam trong ngày 22.9, bên cạnh hàng loạt nội dung khác đang diễn ra tại ASIAD 20.