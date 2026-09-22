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    Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kazakhstan hôm nay: Trận chiến cuối cùng vì danh dự

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    Ngày 22.9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối tại ASIAD 20, chạm trán với đội tuyển Kazakhstan.

    Sau thành tích lịch sử vào bán kết ASIAD 19 năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sa sút khi phải đấu trận tranh hạng 7 với Kazakhstan, nếu thua sẽ phải xếp hạng 8 chung cuộc tại ASIAD 20.

    Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kazakhstan hôm nay: Trận chiến cuối cùng vì danh dự- Ảnh 1.

    Phụ công Lê Như Anh cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh hạng 7 với Kazakhstan tại ASIAD 20

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Trận đấu tranh hạng 7 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Kazakhstan diễn ra lúc 8 giờ ngày 22.9. Sau khi thua trắng 0-3 trước Indonesia, tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam không tốt nhưng ban huấn luyện đã động viên các em cố gắng cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo ở trận cuối.

    Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để lộ nhiều điểm yếu, nhất là khâu phòng thủ, bắt bước một, từ đó không có bóng "đẹp" để triển khai tấn công. Phong độ của các trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang cũng thiếu ổn định. Các nhân tố trẻ chỉ Phạm Quỳnh Hương thi đấu khá tốt nhưng cô cũng cần hoàn thiện khả năng phòng thủ.

    Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kazakhstan hôm nay: Trận chiến cuối cùng vì danh dự- Ảnh 2.

    Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu trận cuối tại ASIAD 20, chạm trán với Kazakhstan

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Có rất nhiều điểm mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh cả về con người lẫn lối chơi để hướng đến nhiệm vụ ở các giải quốc tế sắp tới, sau ASIAD 20. Tuy nhiên trước mắt, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải tập trung cho trận đấu với Kazakhstan bởi lẽ đây là đội bóng có thực lực.

    Nhiều khả năng ở trận đấu với Kazakhstan, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trao cơ hội ra sân cho những tuyển thủ ít thi đấu trước đó. Hy vọng từng tuyển thủ sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất, "cháy" hết mình trong trận chiến cuối cùng ở ASIAD 20.

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