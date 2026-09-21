Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia hôm nay: Hãy thắng, đừng ra về tay trắng

Theo sắp xếp từ đầu của Ban tổ chức ASIAD 20, trận đấu tranh phân hạng từ 5 đến 8 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ diễn ra tại sân mới Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium. Đây là sân bóng nằm ở phía nam của Aichi - Nagoya thuộc vùng Okazaki, khác hoàn toàn với 4 trận mà các cô gái Việt Nam đã trải qua từ đầu giải với Qatar, Hồng Kông, Hàn Quốc và Trung Quốc đều tại Park Arena Komaki, nằm ở phía bắc của Nagoya.

Cac cô gái Việt Nam quyết tâm thắng Indonesia ẢNH: ĐỘC LẬP

Việc chỉ có một thời gian ngắn hồi phục sau thất bại trước Trung Quốc ở tứ kết, lại phải di chuyển xa rõ ràng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của đội tuyển nữ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, dù sẽ khó tránh mệt mỏi sau 5 ngày đấu 4 trận (chỉ trừ ngày khai mạc không đánh) và không thể bảo vệ thành quả ở Hàng Châu 3 năm trước khi không thể lọt vào tốp 4, nhưng đội Việt Nam vẫn hứa sẽ chơi cống hiến hết mình.

Hơn nữa, các cô gái Việt Nam muốn vượt qua Indonesia như để khẳng định trận thua ngược 2-3 trước đối thủ này tại Chiangmai hồi tháng 8 chỉ là tai nạn. Trước đó Thanh Thúy và đồng đội đã thắng Indonesia rất nhiều lần, khởi đầu là tại AVC Women's Cup với tỷ số 3-2 và sau đó là vòng 1 SEA V.League với tỷ số 3-1.

Thanh Thúy và đồng đội sẽ có một trận đấu hay vào ngày 21.9 ẢNH: ĐỘC LẬP

Chỉ cần chơi tập trung, đội nữ Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại đội bóng đến từ đất nước vạn đảo để vào gặp đội thắng trong trận Đài Loan gặp Kazakhstan. Cho dù không thể góp mặt trong tốp 4, nhưng nếu đứng trên nhóm các đội thua ở tứ kết thì cũng là một thành tích chấp nhận được.

Việt Nam hôm nay còn tranh 8 môn, karate nhắm huy chương, chờ tin vui bóng đá nữ

Ngày thi đấu thứ hai (21.9), đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài 8 môn tại ASIAD, trong đó có những môn lần đầu ra quân như wushu, thể dục dụng cụ và bóng chuyền bãi biển.

Cũng như ngày đầu, kỳ vọng có huy chương của đoàn thể thao Việt Nam sẽ trông đợi vào karate và có thêm wushu bắt đầu tranh tài. Ở môn karate chờ đợi lớn nhất chính là nữ võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly. Cô bốc thăm vào tứ kết gặp võ sĩ Trung Quốc nếu thắng sẽ vào bán kết.

Còn ở wushu cũng chờ bất ngờ ở nội dung biểu diễn trường quyền của Nguyễn Thị Hiền. Còn các VĐV tán thủ nếu may mắn trong 4 võ sĩ có 2 sẽ đi tiếp.

Niềm vui trong ngày sẽ đến nếu như bóng đá nữ vượt qua Thái Lan trong trận đấu quyết định để tìm cơ hội giành chiếc vé thứ 3 của bảng vào tứ kết.

Bắn súng: Súng trường cá nhân nam: Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang thi vòng loại (7 giờ 45), chung kết (10 giờ 30)

Bóng đá nữ: Việt Nam gặp Thái Lan lúc 17 giờ 30.

Bích Thùy (phải) và đồng đội sẽ vượt qua Thái Lan chiều 21.9 ẢNH: ĐỘC LẬP

Bơi lội: Phạm Thanh Bảo (100m ếch nam ),Võ Thị Mỹ Tiên (200m hỗn hợp nữ), Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc (4 x200m tự do nam). Vòng loại từ 8 giờ 34, chung kết từ 15 giờ 42

Karate: Phạm Minh Đức (kata đơn nam) gặp Campuchia trận đầu lúc 8 giờ. Khuất Hải Nam (kumite nam ,67 kg) vòng đầu gặp chủ nhà Nhật Bản lúc 11 giờ 30. Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ, 68 kg) đấu tứ kết gặp Trung Quốc lúc 14 giờ 15.

Thể dục dụng cụ: 5 VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Đỗ Nam Anh, Trần Đình Vương sẽ thi vòng loại từ 8 giờ với 6 nội dung lần lượt là xà đơn, thể dục tự do, ngựa vòng, vòng treo, nhảy chống và xà kép để tính điểm cá nhân, chọn VĐV vào vòng chung kết.

Wushu: Nguyễn Thị Hiền tranh trường quyền nữ từ 7 giờ, Nguyễn Trọng Lâm thi thái cực quyền và thái cực kiếm nam từ 8 giờ 10. Nội dung tán thủ vòng loại, Nguyễn Thị Thu Thủy (60 kg nữ) gặp võ sĩ Kazakhstan. Đinh Văn Tâm (56kg nam) gặp võ sĩ Philippines. Hứa Văn Đoàn (60kg nam) gặp võ sĩ Kazakhstan và Nguyễn Khắc Kiên (65 kg nam) gặp Lào. Các trận tán thủ từ 16 giờ 20.

Quyền anh: Nguyễn Đức Ngọc (70kg nam) gặp võ sĩ Qatar lúc 10 giờ

Bóng chuyền bãi biển: Đôi nam Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hoàng Ý gặp đôi Trung Quốc (vòng loại bảng B lúc 9 giờ) và đôi nam Nguyễn Lâm Tới –Trần Văn Việt gặp đôi Indonesia (vòng loại bảng C) lúc 11 giờ.