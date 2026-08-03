Vì sao HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không dự chặng 2 SEA V.Cup cùng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam: Ai thay?

Trao đổi với Thanh Niên hôm nay, ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026 tại Thái Lan từ ngày 7 đến 9.8. Ở chặng 2 này, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ thay thế HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ đạo đội thi đấu.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026 với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

"Việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026 đã có kế hoạch từ đầu. Theo kế hoạch, trợ lý HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa dẫn đội tham dự chặng 2 SEA V.Cup còn HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt phụ trách nhóm 14 tuyển thủ còn lại tham dự VTV Cup (dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 15.8) cũng là chuẩn bị cho giải vô địch châu Á (từ 21 đến 30.8), xa hơn là ASIAD (tháng 9). VTV Cup tạm hoãn nên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cùng nhóm 14 tuyển thủ còn lại", ông Lê Trí Trường cho biết.

Tại chặng 2 SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với 14 tuyển thủ sau: Võ Thị Kim Thoa, Đinh Thị Vân, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh, Bùi Thị Ánh Thảo, Đinh Thị Thúy, Phạm Quỳnh Hương, Trần Thị Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh, Lý Thị Luyến. Có 8 sự thay đổi so với đội hình ở chặng 1, trong đó một số chủ lực như Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên không góp mặt.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ chỉ đạo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 ở Thái Lan ẢNH: AVC

Sau khi thua 0-3 trước Thái Lan và xếp hạng nhì chặng 1 SEA V.Cup vừa kết thúc hôm qua tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứng chịu nhiều chỉ trích vì thi đấu không như kỳ vọng. Vì thế Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa gặp áp lực lớn nhưng cũng là động lực để hướng đến màn thể hiện tốt hơn ở chặng 2 trên đất Thái Lan.