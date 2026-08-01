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Thể thao Các môn khác

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược ngoạn mục Indonesia ở chặng 1 SEA V.Cup

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
Để Indonesia giành chiến thắng ở ván 1 nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi bùng nổ với 3 ván thắng liên tiếp, ngược dòng thành công trước đối thủ ở lượt trận thứ 2 chặng 1 SEA V.Cup diễn ra hôm nay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

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HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định tung ra sân đội hình gồm Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Uyên khi đối đầu với Indonesia ở lượt trận thứ 2 tại chặng 1 SEA V.Cup. Đây được xem là đội hình chủ lực của đội chủ nhà.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược ngoạn mục Indonesia ở chặng 1 SEA V.Cup- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy tấn công tầm cao đầy hiệu quả trong chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Indonesia

ẢNH: VFV

Tuy nhiên đội hình trên lại không mang lại thành công cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi bị Indonesia giành chiến thắng 25/20. Đây là ván đấu các tay đập chủ nhà "nóng máy" chậm trong khi đối thủ chơi bùng nổ và hiệu quả hơn.

Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, trong đó có việc luân phiên sử dụng dàn tay đập trẻ trung như Ánh Thảo, Trà My, Như Anh đã mang lại thành công cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với chiến thắng 25/15 ở ván 2, cân bằng tỷ số 1-1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược ngoạn mục Indonesia ở chặng 1 SEA V.Cup- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng trước Philippines và Indonesia ở chặng 1 SEA V.Cup 2026

ẢNH: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt ở ván 3, giành chiến thắng 25/19 trước Indonesia. Đây là ván đấu tài năng 19 tuổi Ánh Thảo thể hiện sự tự tin còn Thanh Thúy tỏa sáng kịp lúc. Tiếp tục duy trì sự áp đảo, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25/20 ở ván 4, hoàn  tất màn lội ngược dòng với tỷ số 3-1 trước Indonesia. 

19 giờ ngày mai (2.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở lượt trận cuối. Đây cũng là trận đấu quyết định ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup. Thái Lan giành chiến thắng chật vật 3-2 trước Philippines ở lượt trận thứ hai. 

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