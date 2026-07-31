Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan xin lỗi phía Việt Nam, lý do từ đâu?

Hiểu lầm từ khách sạn và những quả bóng tập

Những ngày qua, một số hình ảnh và thông tin liên quan đến điều kiện ăn ở, tập luyện của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tại chặng 1 SEA V.League 2026 đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong đó có hình ảnh các VĐV Thái Lan cầm những quả bóng cũ, cùng thông tin cho rằng đội phải lưu trú tại khách sạn cách nhà thi đấu khá xa.

Theo BTC, những thông tin trên chưa phản ánh đầy đủ thực tế công tác tổ chức. Về nơi lưu trú, BTC cho biết ở mùa giải trước các đội được bố trí tại khách sạn La Thành. Tuy nhiên, khu vực này hiện đang thi công nhiều hạng mục giao thông nên phương án đã được điều chỉnh.

Chặng 1 SEA V.League 2026 được tổ chức tại Hà Nội ẢNH: NHẬT THỊNH

Ba đội khách được sắp xếp nghỉ tại khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh, cách nhà thi đấu khoảng 30 km. Đây là khách sạn đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất của một giải đấu quốc tế, đồng thời có hạ tầng giao thông thuận lợi. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lưu trú ở khách sạn gần nhà thi đấu hơn nhưng không đạt tiêu chuẩn 5 sao nên không thể bố trí cho các đội khách.

BTC cũng giải thích việc đội tuyển Thái Lan mất nhiều thời gian di chuyển trong ngày đầu tiên chủ yếu do quãng đường từ sân bay về khách sạn. Sau khi ổn định, các thành viên đội tuyển đều cho biết không còn gặp khó khăn về việc đi lại. Để phục vụ công tác chuyên môn, BTC còn bố trí sân tập của đội Kinh Bắc Bắc Ninh, chỉ cách khách sạn khoảng 10 phút di chuyển.

Liên quan đến hình ảnh những quả bóng cũ xuất hiện trên mạng xã hội, BTC khẳng định đây không phải bóng do giải đấu cung cấp. Đó là bóng tập của đội trẻ Hóa chất Đức Giang có sẵn tại nhà thi đấu và được một số VĐV Thái Lan cầm lên chụp ảnh. Trong khi đó, toàn bộ bóng do BTC cấp cho các đội tập luyện và thi đấu đều là bóng mới, đúng tiêu chuẩn của giải.

Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan gửi thư xin lỗi Việt Nam

Sau khi xác minh lại sự việc, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đã gửi thư xin lỗi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á (SAVA), ông Somporn Chaibangyang, gửi lời xin lỗi về những thông tin thiếu phù hợp liên quan đến đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu tại Việt Nam.

Thư xin lỗi gửi tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông, mục tiêu của SEA V.League không chỉ là cạnh tranh thành tích mà còn là tăng cường mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa các liên đoàn thành viên. Bức thư cũng khẳng định mọi thắc mắc hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức đều cần được phản ánh thông qua Giám sát kỹ thuật để làm việc với BTC theo đúng điều lệ giải và quy định của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC), thay vì tạo ra những hiểu lầm trên truyền thông.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan cho biết sẽ nhắc nhở đội tuyển về hành vi bị đánh giá là không phù hợp, đồng thời khẳng định Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam không có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi yêu cầu của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan.

Khép lại bức thư, ông Somporn Chaibangyang bày tỏ mong muốn chặng 1 SEA V.League nữ lần thứ 6 tại Việt Nam diễn ra thành công, qua đó tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng chuyền khu vực Đông Nam Á.