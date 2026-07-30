Thể thao Việt Nam phấn đấu đoạt 4 - 6 HCV tại ASIAD 20

Chia sẻ mới nhất về mục tiêu của đoàn thể thao VN tại ASIAD 20, lãnh đạo Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT) cho biết sẽ phấn đấu đoạt từ 4 - 6 HCV. Nếu thành công, đây sẽ là thành tích tốt nhất của thể thao VN từ trước đến nay ở đấu trường ASIAD. Tới thời điểm này, thành tích tốt nhất của thể thao VN là 4 HCV tại ASIAD 18 diễn ra năm 2018 tại Indonesia. Ở kỳ ASIAD gần nhất năm 2023 tại Trung Quốc, đoàn thể thao VN đoạt 3 HCV các môn karate, cầu mây, bắn súng.

Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh là niềm hy vọng vàng của thể thao VN tại ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại ASIAD 20 có 43 môn thi đấu với tổng cộng 469 nội dung, tức ít nhất có 469 HCV. Mục tiêu đoạt từ 4 - 6 HCV được xem là khiêm tốn nhưng phù hợp với thực tế thể thao VN. Theo đó, các môn thể thao mũi nhọn, được đầu tư trọng điểm cạnh tranh thành tích cao ở ASIAD 20 gồm bắn súng, karate, cầu mây, đua thuyền (gồm rowing, canoeing). Ngoài ra, thể thao VN còn chờ vào thành tích thi đấu bùng nổ ở các môn tiềm năng như điền kinh, bơi, cử tạ và các môn võ như taekwondo, wushu, jujitsu.

Giữa tháng trước tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt cùng các phòng ban chuyên môn trực tiếp đến thăm, kiểm tra, động viên các tuyển thủ đang tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 20.

Đội tuyển bắn súng VN với các gương mặt nổi bật Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy, Lại Công Minh kết hợp tập luyện, thi đấu quốc tế liên tục trong thời gian qua. Các xạ thủ VN chưa gặt hái thành công ở Cúp bắn súng thế giới 2026 khép lại hôm qua (29.7) tại Trung Quốc. Tuy nhiên đó là bước chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 20. Theo đề xuất từ BHL, đội tuyển bắn súng VN sẽ tập huấn tại Hàn Quốc, sau đó sang Nhật Bản sớm 2 tuần làm quen điều kiện thi đấu trước khi chinh phục ASIAD 20. Nhà đương kim vô địch nội dung 10 m súng ngắn hơi, xạ thủ Phạm Quang Huy được kỳ vọng trở lại với phong độ tốt nhất.

Là môn thế mạnh của VN ở đấu trường ASIAD, đội tuyển cầu mây tập trung cao độ cho việc hoàn thiện kỹ - chiến thuật. Ngoài Thái Lan, đội tuyển cầu mây VN còn chịu sự cạnh tranh quyết liệt của Hàn Quốc, Nhật Bản. Mục tiêu của cầu mây VN là bảo vệ thành công HCV nội dung 4 người nữ, đồng thời sẵn sàng chờ thời cơ ở các nội dung còn lại.

Ở môn karate, VN là đương kim vô địch nội dung kata (quyền đồng đội nữ) nhưng đang trẻ hóa lực lượng, dự báo sẽ cạnh tranh đầy khó khăn tại ASIAD 20. Tại giải vô địch châu Á hồi tháng trước ở Indonesia, đội tuyển karate đoạt 1 HCV do công của Nguyễn Thị Diệu Ly (hạng cân 68 kg nữ). Giải đấu cũng là cơ hội để BHL rà soát lực lượng, đánh giá đối thủ và nhận định cơ hội cạnh tranh rõ ràng hơn với karate VN, trong đó Diệu Ly là nhân tố sáng giá.

Các đội tuyển bơi, điền kinh, cử tạ, TDDC đều cử thành phần chủ lực đi tập huấn ở Trung Quốc với kỳ vọng mang về thành tích cao nhất cho thể thao VN tại ASIAD 20.



