Xem nhanh 20h ngày 28.7: Hái sầu riêng kiếm tiền triệu mỗi ngày | Khán giả Việt Nam nguy cơ bỏ lỡ ASIAD

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Khán giả Việt Nam nguy cơ không được xem trực tiếp ASIAD 20

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, ASIAD 20 sẽ khai mạc tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản). Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền truyền hình đại hội.

Bài toán bản quyền không phải là vấn đề mới. Từ khoảng 200.000 USD tại ASIAD 17 năm 2014, giá bản quyền tăng lên khoảng 2 triệu USD ở ASIAD 18. Đến ASIAD 19, mức chào bán ban đầu lên tới 15 triệu USD trước khi giảm còn khoảng 7 triệu USD, chưa bao gồm thuế và chi phí truyền dẫn. Dù vậy, con số này vẫn vượt khả năng chi trả của các đơn vị phát sóng trong nước và cuối cùng không có thỏa thuận nào được ký kết.

Chi phí bản quyền ngày càng cao buộc các đơn vị truyền hình phải cân nhắc hiệu quả kinh doanh. Trong khi doanh thu từ quảng cáo và tài trợ chưa đủ bù đắp, việc mua bản quyền có thể dẫn đến nguy cơ thua lỗ. Bởi vậy, sự đồng hành của các doanh nghiệp tài trợ vẫn là yếu tố then chốt nếu muốn đưa ASIAD đến với khán giả Việt Nam.

Khán giả Việt Nam nguy cơ không được xem trực tiếp ASIAD 20

Nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả trước ngày khai mạc, người hâm mộ Việt Nam nhiều khả năng sẽ không thể theo dõi trực tiếp ASIAD 20 trên các kênh truyền hình trong nước.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày từ làm “người nhện” hái sầu riêng

Những ngày này, khi mùa sầu riêng bước vào chính vụ, khắp các vườn cây trĩu quả ở Lâm Đồng lại nhộn nhịp tiếng gọi nhau thu hoạch. Từ sáng sớm đến chiều muộn, hàng trăm lao động tất bật leo cây, hứng trái, vận chuyển sầu riêng. Dù công việc vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro, đây vẫn là mùa "hái ra tiền" mà nhiều người mong đợi suốt cả năm.

Lâm Đồng hiện là địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất cả nước với khoảng 45.550 ha, sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng 310.000 tấn. Trong đó, khu vực các xã thuộc huyện Đạ Huoai (cũ) được xem là "thủ phủ" sầu riêng chất lượng cao của tỉnh.

Mùa thu hoạch sầu riêng tại Lâm Đồng thường kéo dài từ cuối tháng 5 đến tháng 9. Các vùng phía đông và phía nam như Đạ Huoai thu hoạch sớm hơn, trong khi Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh và một số địa phương khác bước vào vụ muộn hơn.

Cứ đến mùa, nhiều lao động địa phương lại tạm gác công việc thường ngày để đi hái sầu riêng thuê. Tiền công khá hấp dẫn: người trực tiếp leo cây thu hoạch có thể nhận hơn 1,5 triệu đồng mỗi ngày, còn người đứng dưới hứng trái được trả khoảng 1 triệu đồng. Nếu làm liên tục trong mùa vụ, mỗi người có thể tích lũy được vài chục triệu đồng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.