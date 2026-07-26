Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc chuyển khoản trên 400 triệu phải chờ 24 giờ

Trang thông tin của Ngân hàng Nhà nước vừa đăng tải thông tin liên quan đến văn bản 6190/NHNN ngày 20.7.2026 về việc cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho biết, thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả khách hàng, quy định mới cho phép khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch và thời gian chờ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Đây là công cụ để khách hàng tự thiết lập thêm một lớp bảo vệ đối với các giao dịch chuyển khoản có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro.

Xem nhanh 20h ngày 26.7: Vì sao chuyển khoản trên 400 triệu phải chờ 24 giờ | Lý do Mỹ tạm hoãn tấn công mạnh Iran

Theo Công văn số 6190/NHNN-TT về việc cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai dịch vụ cho phép khách hàng cá nhân đăng ký hạn mức giao dịch, thời gian chờ trước khi tiền được chuyển tới người nhận. Các ngân hàng phải xây dựng phương án triển khai cụ thể, thực hiện trước ngày 1.3.2027. Cụ thể, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển khoản đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận số tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký từ khách hàng đó trong vòng 1 năm liền kề trước đó kể từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Trường hợp khách hàng không đăng ký, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ áp dụng hạn mức mặc định là 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ; sau đó khách hàng vẫn có thể chủ động điều chỉnh hạn mức theo nhu cầu sử dụng hoặc không đăng ký sử dụng dịch vụ.

Lý do Mỹ tạm hoãn leo thang tấn công mạnh nhằm vào Iran

Tờ The New York Times ngày 26.7 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm gác lại, ít nhất là hiện tại, kế hoạch leo thang mạnh mẽ cuộc tấn công quân sự chống lại Iran, do lo ngại điều đó có thể làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa Patriot và các loại vũ khí phòng không khác vốn đã suy giảm của Lầu Năm Góc ở Trung Đông.

Theo giới chức Mỹ, mối đe dọa đối với kho dự trữ tên lửa đánh chặn là một trong nhiều yếu tố khiến việc khôi phục các hoạt động chiến đấu quy mô lớn trở thành điều vô cùng rủi ro.

Lý do Mỹ tạm hoãn leo thang tấn công mạnh nhằm vào Iran

Ông Trump và các trợ lý hàng đầu còn lo ngại về viễn cảnh một cuộc chiến leo thang ở Trung Đông, sự xa lánh từ các đồng minh chủ chốt ở vùng Vịnh vốn dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Iran, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cũng như các cuộc khủng hoảng năng lượng và người tị nạn ngày càng trầm trọng.

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