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Thế giới

Ukraine 'đạt thỏa thuận chính trị' với Mỹ về tên lửa Patriot

Văn Khoa
Văn Khoa
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9.7 khẳng định Ukraine và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận chính trị về giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, theo Reuters.

 "Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này về mặt chính trị", ông Zelensky nói về việc sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine. Tên lửa đánh chặn PAC-3 là một trong số ít vũ khí phương Tây có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo do Nga phóng vào Ukraine.

Ukraine 'đạt thỏa thuận chính trị' với Mỹ về tên lửa Patriot - Ảnh 1.

Tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 được phóng trong một cuộc thử nghiệm

ẢNH: LỤC QUÂN MỸ

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên sau khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh NATO và cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại hội nghị này vào ngày 8.7, ông Trump thông báo Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trước đó vào ngày 2.7, ông Zelensky đã yêu cầu Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa Patriot, trong lúc Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bắn hạ các tên lửa đạn đạo Nga do nguồn cung loại tên lửa đánh chặn này đang cạn dần.

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Ngoài ra, Tổng thống Zelensky hôm 9.7 nói rằng các quan chức Ukraine và một liên minh gồm 8 đối tác châu Âu sẽ sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên dành riêng cho việc phát triển chung hệ thống phòng không tên lửa đạn đạo "Freya", do Ukraine đang phát triển. Ông Zelensky đánh giá rằng hệ thống Freya sẽ tương đương với Patriot về khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, nhưng sẽ được "sản xuất hàng loạt và với chi phí thấp hơn", theo trang tin The Kyiv Independent.

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