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Ông Trump hứa Ukraine sẽ được phép sản xuất tên lửa Patriot
Video Thế giới

Ông Trump hứa Ukraine sẽ được phép sản xuất tên lửa Patriot

La Vi
La Vi
Tổng thống Donald Trump hôm 8.7 cho biết Mỹ sẽ cấp giấy phép cho Ukraine để sản xuất tên lửa Patriot, đồng thời nói rằng cả Nga và Ukraine đều muốn thấy chiến tranh được giải quyết.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump nói: "Chúng tôi sẽ cấp phép cho Ukraine để tự sản xuất Patriot. Điều đó quá hay, đúng không? Như vậy [Tổng thống Zelensky] sẽ không thể phàn nàn rằng Mỹ không cung cấp đủ cho họ. Tôi đã nói, 'Hãy tự sản xuất đi.' Chúng tôi chưa thông báo cho công ty về điều đó, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Ông Zelensky đã nhiều lần xin viện trợ các tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất - vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo, vốn có vận tốc cao và quỹ đạo bay dốc khiến chúng khó bị ngăn chặn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8.7

ẢNH: REUTERS

Ông dự kiến sẽ nêu vấn đề này với ông Trump trong cuộc gặp lần này giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Trump nói rằng có thể gây áp lực lên các công ty để sản xuất tên lửa Patriot.

Lockheed Martin là nhà thầu chính cho các tên lửa đánh chặn được sử dụng trong hệ thống Patriot.

Ông Trump dự kiến gặp ông Zelensky vào ngày 8.7 bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara và một quan chức Mỹ cho biết mục đích của cuộc đàm phán là tạo ra một nỗ lực mới nhằm chấm dứt chiến sự.

Trước đó vào hôm 6.7, ông Trump cho biết một giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine kéo dài hơn bốn năm đang "đến gần hơn mọi người tưởng" và ông sẽ thảo luận về Ukraine trong các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần này trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO.

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Trump Tổng thống Trump Mỹ UKRAINE tên lửa Patriot

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