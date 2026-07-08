Ông Trump nói thỏa thuận với Iran chấm dứt, đàm phán chỉ ‘phí thời gian’

Tin liên quan Mỹ tố Iran bắn tên lửa vào tàu hàng, ông Trump dọa nối lại hành động quân sự Giới chức Mỹ cho hay Iran khôi phục các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, sau khi thỏa thuận tạm dừng tấn công tại eo biển này hết hạn. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Trump Mỹ Iran Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran Nhà Trắng Ankara Iraq CENTCOM NATO Vệ binh Cách mạng Liên minh châu âu Trung Đông xung đột Tổng thống Mỹ Donald Trump xung đột với Iran UAV tấn công Hội nghị Thượng đỉnh NATO
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