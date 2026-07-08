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Ông Trump nói thỏa thuận với Iran chấm dứt, đàm phán chỉ ‘phí thời gian’
Video Thế giới

Ông Trump nói thỏa thuận với Iran chấm dứt, đàm phán chỉ ‘phí thời gian’

Trúc Huỳnh - Thụy Miên
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt thỏa thuận theo bản ghi nhớ nhằm đạt dấu chấm hết cho xung đột với Iran, và nói thêm rằng ông không còn muốn đàm phán với Tehran.

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