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Mỹ tố Iran bắn tên lửa vào tàu hàng, ông Trump dọa nối lại hành động quân sự
Video Thế giới

Mỹ tố Iran bắn tên lửa vào tàu hàng, ông Trump dọa nối lại hành động quân sự

Trúc Huỳnh - Khánh An
Giới chức Mỹ cho hay Iran khôi phục các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, sau khi thỏa thuận tạm dừng tấn công tại eo biển này hết hạn.

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