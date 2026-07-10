Chiến sự Ukraine ngày 1.597: Ukraine tấn công loạt kho dầu, ông Putin tính biện pháp mạnh

Ukraine tiếp tục tấn công kho dầu Nga

Rạng sáng 9.7, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công hạ tầng dầu mỏ tại nhiều vùng trên lãnh thổ Nga, theo các kênh truyền thông Nga. Theo The Kyiv Independent, những hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy đám cháy bốc lên từ kho dầu của tập đoàn Lukoil gần thị trấn Mikhaylovsk tại tỉnh Stavropol. Các UAV đã được nhìn thấy bay về phía mục tiêu. Tỉnh trưởng Vladimir Vladimirov xác nhận một cơ sở công nghiệp đã bị tấn công.

UAV Ukraine tấn công một tàu dầu Nga tại biển Azov trong video được công bố ngày 9.7 ẢNH: REUTERS

Một vụ cháy khác do UAV Ukraine được cho là cũng đã xảy ra tại kho dầu ở thành phố Tver, cách Moscow khoảng 300 km về hướng tây bắc. Hình ảnh vệ tinh trước đó cho thấy nhiều bồn chứa nhiên liệu đã được bao bọc bằng lưới chống UAV nhưng lớp phòng thủ này không ngăn được cuộc tấn công, dẫn đến đám cháy sau đó, theo hãng truyền thông độc lập Astra.

Chưa rõ mức độ thiệt hại. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn 73 UAV trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó xác nhận các lực lượng đã đánh trúng 2 kho dầu của Nga tại Tver và Stavropol, cả hai nơi đều cách tiền tuyến khoảng 500 km. Ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine gần đây đã tấn công trạm bơm dầu tại thành phố Ufa và bến bốc dỡ dầu tại vùng Rostov.

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Cùng ngày, quân đội Ukraine thông báo tiếp tục tấn công 12 tàu dầu Nga trên biển Azov vào rạng sáng. Các tàu này bị cho là được dùng để cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, vận chuyển xăng dầu để né lệnh cấm vận quốc tế. Nga chưa bình luận về cáo buộc này.

Một tàu kéo và một tàu chở hàng khô cũng bị đánh trúng. Tính tổng cộng trong 4 ngày qua, số tàu bị Ukraine nhắm đến tại biển Azov và biển Đen là 36 chiếc. "Tất cả đều cố gắng chở nhiên liệu sang Crimea", Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ukraine đang tìm cách cô lập Crimea bằng cách tấn công các tuyến đường tiếp tế cho bán đảo này cũng như những cơ sở năng lượng trên đó, nhằm buộc Nga ngồi xuống đàm phán.

Bể chứa dầu tại TP.Kerch ở Crimea bị cháy vào hôm 21.6. ẢNH: REUTERS

Tỉnh trưởng vùng Rostov Yury Slyusar ngày 9.7 xác nhận 2 tàu dầu đã bị các thiết bị không người lái của Ukraine tấn công trên biển Azov, theo TASS. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Vụ tấn công gây cháy cả 2 tàu nhưng một chiếc đã được dập lửa hoàn toàn.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng ở Crimea, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và khiến chính quyền phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bán đảo này, một trung tâm quan trọng cho nỗ lực chiến sự của Nga.

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Không chỉ tại Crimea, các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine còn gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tại một số vùng trên lãnh thổ Nga.

Chính quyền Nga cho rằng đó chỉ là tình trạng tạm thời và chủ yếu xuất phát từ tâm lý hoang mang quá mức của một bộ phận người dân.

Trong cuộc họp nội các ngày 8.7, Tổng thống Putin thừa nhận Nga đã bắt đầu rút xăng dầu từ kho dự trữ và cho biết đang cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel hoàn toàn. Chính phủ Nga đã mở rộng việc cấm xuất khẩu dầu diesel đối với các nhà sản xuất lẫn các bên kinh doanh đến cuối tháng 7.

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Mặt khác, Tổng thống Putin yêu cầu các công ty dầu khí lớn phải cung cấp cho các cây xăng độc lập chứ không chỉ "ôm hàng" để cung cấp cho mạng lưới của mình. Đồng thời, ông chỉ đạo các quan chức quyết liệt hơn trong việc cung cấp nhiên liệu, trợ cấp cho Crimea và không để người dân chịu thêm gánh nặng.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9.7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Nga đang gặp khó khăn hơn trong việc bảo vệ không phận của mình, và hy vọng điều này sẽ tạo thêm không gian để đàm phán chấm dứt chiến sự, theo Reuters. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì nói: "Đây là sự leo thang, nhưng đó cũng là sự leo thang có thể giúp dẫn đến một kết thúc".

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Khi được hỏi về những tuyên bố này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng có "một số quan niệm sai lầm trong chính quyền Nhà Trắng... về ý tưởng rằng việc leo thang và áp lực quân sự có thể giúp mở đường cho một giải pháp hòa bình".

Ông Peskov gọi đây là một tiền đề sai lầm và cảnh báo chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể kéo dài hơn.

"Điều đó sẽ dẫn đến việc chúng ta phải thiết lập một vùng an ninh lớn hơn - một vùng đệm lớn hơn. Do đó, việc thổi bùng căng thẳng và thực hiện các hành động dẫn đến leo thang sẽ không đóng góp gì vào tiến trình hòa bình", ông Peskov nói.

Về việc Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa phòng không Patriot, ông Peskov nói Nga không nhìn tình hình qua lăng kính màu hồng và Tổng thống Putin biết rõ việc này. Tuy nhiên, ông cũng đề cập mong muốn của Mỹ trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình, "không như người châu Âu". "Họ [người Mỹ] đôi khi có thể nhầm lẫn hoặc sai lầm nhưng chúng tôi coi mong muốn đó là chân thành", vị quan chức đánh giá.