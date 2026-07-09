Chiến sự Ukraine ngày 1.596: Nga bị tập kích, ông Trump đáp ứng yêu cầu của Kyiv

Không quân Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã phóng 5 tên lửa đạn đạo, 2 tên lửa chống radar Kh-31P và 169 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 7.7 và rạng sáng 8.7, theo trang tin The Kyiv Independent.

Kho thực phẩm và đồ uống ở thủ đô Kyiv của Ukraine sau cuộc tấn công bằng tên lửa bị cho là do Nga tiến hành trong đêm 7.7 và 8.7 Ảnh: Reuters

Không quân Ukraine khẳng định phòng không nước này đã bắn hạ 139 UAV, trong khi 5 tên lửa đạn đạo đánh trúng 4 địa điểm, và 20 UAV tấn công mục tiêu tại 11 địa điểm khác. Mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống 7 địa điểm, và hai tên lửa Kh-31P không bắn trúng mục tiêu.

Giới chức thủ đô Kyiv thông báo cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga vào thủ đô Ukraine trong đêm 7.7 và rạng sáng 8.7 đã khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Đây là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo thứ 3 vào thủ đô Kyiv chỉ trong vòng 6 ngày, theo The Kyiv Independent.

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Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga chiều 8.7 tuyên bố rằng trong 24 giờ trước đó, quân đội Nga đã tấn công các trung tâm hậu cần, cơ sở hạ tầng giao thông và các địa điểm triển khai quân của đối phương trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Trong cùng thời gian, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 903 UAV và 8 quả bom thông minh của Ukraine, và quân đội Nga khiến Ukraine tổn thất 1.450 quân, theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga.

Đến tối 8.7 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

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Ukraine phóng hơn 400 UAV nhắm vào Nga?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố từ 20 giờ ngày 7.7 đến 8 ngày 8.7 (giờ Moscow), các lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 415 máy bay không người lái (UAV) có cánh cố định của Ukraine ở 17 tỉnh của Nga, cũng như trên bán đảo Crimea, biển Azov và biển Đen.

Hình ảnh được lấy từ một video trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Omsk của Nga khi lãnh đạo Omsk nói rằng tỉnh này đã bị UAV Ukraine tấn công

Ảnh: Reuters

Những tỉnh có UAV Ukraine bị bắn hạ gồm Belgorod, Bryansk, Volgograd, Vologda, Voronezh, Vladimir, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tula, Moscow, Krasnodar và Tatarstan, theo Hãng tin TASS.

Trong đó, Tỉnh trưởng Roman Busargin của tỉnh Saratov viết trên ứng dụng nhắn tin Max rằng 1 dân thường đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào tỉnh này.

Còn Tỉnh trưởng Yury Slyusar của tỉnh Rostov khẳng định 2 tàu chở dầu đang trên đường đến thành phố Rostov-on-Don đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng UAV ở vịnh Taganrog.

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga

Ngoài ra, theo thông báo từ văn phòng báo chí của lãnh đạo địa phương, 2 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV ở tỉnh Tatarstan. UAV Ukraine cũng tấn công thành phố Nizhnekamsk, khiến một số người bị thương và vài doanh nghiệp bị hư hại, theo TASS.

TASS còn đưa tin một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại 1 cơ sở hạ tầng ở tỉnh Voronezh.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu và lực lượng đặc nhiệm Ukraine ngày 8.7 tuyên bố UAV đã tấn công các nhà máy lọc dầu TANECO và TAIF-NK ở Nizhnekamsk, nhà máy lọc dầu Saratov và căn cứ không quân Borisoglebsk ở Voronezh, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã khẳng định UAV Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov và một nhà máy hóa dầu ở Tatarstan trong đêm 7.7 và rạng sáng 8.7. "Ukraine đang đáp trả một cách chính đáng đối với Nga vì các cuộc tấn công vào đất nước chúng tôi và vì việc kéo dài xung đột", ông Zelensky nói trong một bài đăng trên mạng xã hội, theo trang tin The Kyiv Independent.

Đến tối 8.7 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia.

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Ông Trump nói Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.7 tuyên bố Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, đồng thời nói rằng cả Nga và Ukraine đều muốn cuộc xung đột chấm dứt, theo Reuters.

"Chúng tôi sẽ cấp phép cho các ông sản xuất tên lửa Patriot", ông Trump nói tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Hôm 2.7, sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào thủ đô Kyiv, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa phòng không Patriot, theo AFP. Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Nga do nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất đang cạn kiệt.

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Mặt khác, Tổng thống Trump ngày 8.7 nói rằng cả Kyiv lẫn Moscow đều muốn cuộc xung đột kết thúc nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky đều có tính cách "khó chịu".

Tổng thống Zelensky cho hay ông muốn thảo luận "một số chi tiết rất quan trọng" với Tổng thống Trump. "Tôi chắc chắn ông sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn cuộc chiến này", ông nói với ông Trump.

Đến tối 8.7 chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với phát ngôn của ông Trump.

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