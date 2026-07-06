Crimea chìm vào bóng tối do mất điện sau đợt tấn công của Ukraine

Quân đội Ukraine ngày 5.7 thông báo đã tấn công nhiều cơ sở quân sự, hạ tầng giao thông trên các vùng do Nga kiểm soát vào rạng sáng, gồm tại bán đảo Crimea, theo trang The Kyiv Independent.

Chỉ huy Lực lượng các hệ thống không người lái Ukraine Robert Brovdi cho biết Kyiv đã đánh trúng 16 trạm biến áp trên khắp Crimea trong vòng 48 giờ, gây cúp điện trên khắp bán đảo.

Xe chạy trong bóng tối giữa đợt cúp điện tại thành phố nghỉ dưỡng Yevpatoriya ở Crimea hôm 30.6 ẢNH: REUTERS

Ông Brovdi cũng công bố video về các cuộc tấn công và ảnh vệ tinh để so sánh mức độ thắp sáng tại Crimea trong đêm 3.7 với hình ảnh một năm trước đó, cho thấy sự tương phản rõ rệt.

Một số kênh tin tức cũng đưa tin về các vụ tấn công trạm biến áp tại Crimea và tình trạng mất điện trên khắp bán đảo.

Ngày 6.7, AFP dẫn thông báo của ông Mikhail Razvozhayev, quan chức do Nga bổ nhiệm làm lãnh đạo thành phố Sevastopol - thành phố lớn nhất Crimea, thừa nhận thành phố đã bị cúp điện trong sáng nay sau một cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ánh đèn ban đêm tại Crimea đã giảm rõ rệt vào hôm 3.7.2026 so với trước đó gần một năm. Kéo để xem ảnh trước và sau.

Thời gian gần đây, Ukraine đã duy trì tấn công nhằm cô lập bán đảo Crimea, nơi có khoảng 1,5 triệu người sinh sống. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ), gần như toàn bộ bán đảo đã chìm trong bóng tối vào ban đêm do thiếu điện.

Các cuộc tấn công của Ukraine cũng phá hủy hạ tầng dầu mỏ tại Crimea, buộc giới chức tại đây ra lệnh áp dụng chế độ phân phối xăng dầu. Hồi tháng 6, quan chức tại bán đảo tuyên bố sẽ ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho dịch vụ công, khiến nhiều cây xăng không có xăng dầu để bán cho khách hàng cá nhân.