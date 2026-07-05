Ông Trump điện đàm với ông Putin và Zelensky về xung đột Nga - Ukraine

"Các tổng thống đương nhiên đã đề cập vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine, đặc biệt là việc ông Donald Trump sắp tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8.7", Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin.

Từ trái qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin Ảnh: AFP

Các nguyên thủ quốc gia và phái đoàn từ 32 quốc gia, trong đó có Tổng thống Trump, dự kiến sẽ đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 7.7 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, theo AFP.

Ông Ushakov cho biết thêm: "Tổng thống Mỹ tái khẳng định sẵn sàng nỗ lực hướng tới việc nhanh chóng chấm dứt giao tranh và tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng này".

Ông còn dẫn lời Tổng thống Trump cho hay các đặc phái viên của Washington là hai ông Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục cố gắng làm trung gian hòa giải và sẵn sàng thực hiện một chuyến thăm khác tới Moscow, theo Reuters.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin "đã nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường (ở Ukraine), nơi lực lượng vũ trang Nga đang tiến công một cách tự tin", theo ông Ushakov. Ông nhấn mạnh Nga tìm kiếm "một giải pháp chính trị - ngoại giao cho cuộc xung đột, có tính đến lập trường cơ bản của Nga".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky thông báo ông và Tổng thống Trump cũng đã thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine, gọi đó là một "cuộc điện đàm rất tốt", theo AFP.

"Tổng thống Trump và tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại ở tiền tuyến cũng như những nỗ lực ngoại giao của chúng tôi. Có triển vọng thực sự để chấm dứt cuộc chiến này, và quyết tâm của Mỹ là rất mạnh. Chúng tôi đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận này trong Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Ông Zelensky và Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã bác bỏ tuyên bố hôm 3.7 của Moscow rằng lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát đối với thành phố Kostiantynivka có vị trí chiến lược quan trọng ở miền đông Ukraine, khẳng định lực lượng Kyiv vẫn kiểm soát thành phố này.