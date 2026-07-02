Thêm một nước sát Nga xúc tiến dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

"Tình hình địa chính trị đang trở nên tồi tệ hơn. Hiến pháp của chúng ta được viết ra khi hoàn cảnh địa chính trị hoàn toàn khác", Tổng thống Nauseda nói với các phóng viên sau cuộc gặp với các lãnh đạo đảng trong quốc hội hôm nay.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda phát biểu trước các nhà báo khi đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) ngày 18.6

Ảnh: AFP

Lệnh cấm theo hiến pháp của Lithuania đối với vũ khí hạt nhân và các căn cứ quân sự nước ngoài được ban hành cách đây hơn 30 năm sau khi Liên Xô tan rã, theo Reuters.

Lithuania, một thành viên NATO có chung biên giới đất liền với vùng Kaliningrad của Nga và Belarus (đồng minh của Moscow), đã tăng gấp 3 lần chi tiêu quốc phòng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Lithuania cũng đang nâng cấp lực lượng vũ trang, củng cố biên giới và xây dựng cơ sở hạ tầng cho lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu của Đức, sẽ đóng quân thường trực tại đây vào năm 2027.

Lệnh cấm vũ khí hạt nhân trong hiến pháp của Lithuania có lẽ là nghiêm ngặt nhất trong số các đồng minh NATO, và được ban hành trước khi nước này gia nhập NATO, theo chuyên gia Linas Kojala, đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị và An ninh Vilnius (Lithuania).

"Có sự đồng thuận rộng rãi rằng một hạn chế như thế... không phù hợp với tình hình địa chính trị hiện tại, trong đó vũ khí hạt nhân của các nước đồng minh là một yếu tố thiết yếu cho sự răn đe. Do đó, điều quan trọng là không có trở ngại nào đối với việc tăng cường yếu tố răn đe", chuyên gia Linas Kojala nói.

Chủ tịch Quốc hội Lithuania Juozas Olekas nói với các phóng viên rằng các sửa đổi có thể được thông qua vào cuối năm nay.

Tổng thống Nauseda cho hay hiện chưa có kế hoạch ngay lập tức lưu trữ vũ khí hạt nhân ở Lithuania, nhưng việc bãi bỏ lệnh cấm nói trên sẽ cho phép nước này hành động nếu tình hình an ninh thay đổi.

Trước đó vào ngày 18.6, Đài NHK đưa tin quốc hội Phần Lan đã thông qua dự luật đảo ngược lệnh cấm vũ khí hạt nhân, cho phép loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này được mang đến, vận chuyển qua và cất giữ trên lãnh thổ Phần Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen gọi đây là "cải cách lịch sử", giúp tăng cường an ninh cho nước này và toàn NATO nhưng cũng nhấn mạnh Helsinki không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân lâu dài trên lãnh thổ.

Phần Lan, chia sẻ đường biên giới dài tới 1.340 km với Nga, gia nhập NATO vào năm 2023.