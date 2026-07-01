Giám đốc CIA ví AI tiên tiến nhất như vũ khí hạt nhân

"Trong những cuộc trò chuyện với nhiều cố vấn an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của tổng thống, chúng tôi đang thảo luận về tác động của các mô hình AI tiên tiến này. Sẽ không sai khi so sánh khả năng của chúng với vũ khí hạt nhân kỹ thuật số", Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe phát biểu tại một hội nghị ở Washington D.C.

Giám đốc CIA John Ratcliffe phát biểu trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 6.4 Ảnh: AFP

Phát biểu trên của ông Ratcliffe được cho là ngầm bảo vệ lập trường cứng rắn gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về kiểm soát việc phát hành công nghệ AI mạnh nhất.

Hôm 12.6, Washington đã buộc Anthropic, một công ty AI hàng đầu của Mỹ có trụ sở tại thành phố San Francisco thuộc bang California, phải cắt đứt quyền truy cập vào hai mô hình mạnh nhất của Anthropic là Mythos 5 và Fable 5 bằng cách áp đặt lệnh kiểm soát xuất khẩu.

Lệnh này của chính phủ Mỹ chỉ được dỡ bỏ một phần vào ngày 26.6 đối với Mythos, hiện có thể được truy cập bởi một nhóm nhỏ các đối tác của Mỹ, trong khi Fable 5, phiên bản dành cho người tiêu dùng bị hạn chế, vẫn không thể truy cập được.

OpenAI, đối thủ của Anthropic tại Mỹ, đã ra mắt mô hình GPT-5.6 cùng ngày với quyền truy cập rất hạn chế, đánh dấu lần đầu tiên OpenAI đồng ý cho phép chính phủ Mỹ kiểm duyệt các đối tác được ủy quyền trên cơ sở từng khách hàng một.

Tuân theo đường lối của chính phủ Mỹ, ông Ratcliffe nhắc lại rằng việc theo dõi các công nghệ mới nổi là ưu tiên hàng đầu của ông, kể từ khi ông nhậm chức Giám đốc CIA cách đây 18 tháng.

Sự so sánh giữa AI tiên tiến và vũ khí hạt nhân ngày càng trở nên phổ biến trong giới an ninh quốc gia Mỹ trong những tháng gần đây. Một số viện nghiên cứu đã mô tả một "cuộc chạy đua vũ trang" công nghệ thực sự giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga.

Giám đốc CIA cáo buộc các đối thủ của Mỹ tìm cách "đánh cắp và thao túng những tiến bộ của Mỹ vì mục đích và lợi ích riêng của họ", đồng thời ca ngợi việc cơ quan này đón nhận công nghệ của Mỹ.

Ông Ratcliffe đã trình bày chi tiết về việc tái cấu trúc CIA xoay quanh an ninh mạng, mô tả nó như "một thanh kiếm" và "một chiếc khiên" để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ông cho biết thêm đã gặp gỡ tỉ phú Elon Musk, đứng đầu Công ty SpaceX, cũng như các giám đốc điều hành từ các công ty Amazon, Google và Dell.