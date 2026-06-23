Mô hình AI tiên tiến sắp có thể gây thiệt hại thảm khốc?

Liên minh chia sẻ tình báo Ngũ Nhãn (gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand) cho rằng các hệ thống quan trọng đang chạy phần mềm cũ và không được hỗ trợ đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng từ những mô hình AI mới mà các đối tượng xấu có thể dễ dàng tiếp cận để thực hiện các cuộc tấn công hơn bao giờ hết.

AI sắp sửa gia tăng đáng kể tốc độ, quy mô và sự tinh vi của các cuộc tấn công mạng, theo ông Gary Barlet, Giám đốc công nghệ khu vực công tại công ty an ninh mạng Illumio (Mỹ) Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố chung được công bố hôm 22.6, các cơ quan tình báo của liên minh chia sẻ tình báo Ngũ Nhãn khuyến cáo các nhà lãnh đạo phải "hành động nhanh chóng" để giải quyết mối đe dọa từ những hệ thống AI đang phát triển nhanh chóng, theo báo The Independent.

"Các mô hình AI tiên tiến dự kiến sẽ vượt quá kỳ vọng hiện tại của ngành, làm thay đổi căn bản cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ mạng. Thời gian không phải tính bằng năm mà tính bằng tháng. Cần có sự phản ứng toàn diện của tổ chức và toàn xã hội. Không thể tiếp tục xem rủi ro mạng là một vấn đề kỹ thuật thuần túy. Đây là một rủi ro kinh doanh cốt lõi và là trách nhiệm của lãnh đạo", tuyên bố chung viết.

Các cơ quan tình báo kêu gọi các tổ chức và chính phủ tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách tích hợp công cụ AI vào hoạt động an ninh của họ. Những ai không làm như vậy sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc khi tự phơi bày mình trước tin tặc và những đối tượng khác được trang bị phương thức tấn công mạng mới và dễ tiếp cận hơn.

Tuyên bố không đề cập đến bất kỳ mô hình AI cụ thể nào, dù các hệ thống tiên tiến nhất của công ty AI Anthropic (Mỹ) đã khiến các chuyên gia an ninh mạng đưa ra cảnh báo gần đây.

Trong tháng này, Anthropic đã buộc phải chặn quyền truy cập vào các mô hình Fable 5 và Mythos 5 đối với tất cả khách hàng sau những hạn chế do chính phủ Mỹ áp đặt.

Lo ngại AI vượt kiểm soát của con người, Anthropic kêu gọi ngừng phát triển

"AI sắp gia tăng đáng kể tốc độ, quy mô và sự tinh vi của các cuộc tấn công mạng, làm giảm rào cản cho các đối thủ và cung cấp cho chúng những khả năng mà trước đây chỉ dành cho những tác nhân có kỹ năng cao", ông Gary Barlet, Giám đốc công nghệ khu vực công tại công ty an ninh mạng Illumio (Mỹ), nói với The Independent.

"Điều khiến tôi lo ngại là quá nhiều tổ chức vẫn nghĩ rằng họ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách vá lỗi. Chúng ta không thể theo kịp trước khi có AI, và chắc chắn chúng ta cũng sẽ không thể theo kịp sau khi có nó", ông Barlet khẳng định.

"Những kẻ tấn công luôn chiếm ưu thế vì chúng không hoạt động theo những ràng buộc mà những bên phòng thủ phải tuân theo, và điều đó càng đúng hơn trong thời đại AI. Đã đến lúc các tổ chức dừng coi việc vi phạm an ninh mạng là một khả năng có thể xảy ra và hãy bắt đầu coi đó là điều không thể tránh khỏi", ông Barlet nhấn mạnh.